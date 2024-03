Maroc: Béni Mellal - Ouverture de la 16ème édition du Forum international de l'étudiant

Béni Mellal — Les travaux de la 16ème édition du Forum international de l'étudiant, se sont ouverts, vendredi à Béni Mellal, avec la participation de quelque 86 grandes écoles, entreprises, et agences d'emploi et de conseil des étudiants.

Organisé par le Groupe l'Etudiant marocain à la salle omnisports de Béni Mellal, cet événement phare de l'éducation et de la formation dans la région vise à promouvoir l'information de proximité pour une meilleure orientation des jeunes.

Rendez-vous incontournable pour l'orientation des jeunes étudiants et élèves de la région Béni Mellal-Khénifra, ce Forum s'engage à fournir des informations locales pertinentes pour faciliter l'orientation des jeunes de Béni-Mellal et des provinces environnantes.

Considéré comme une référence essentielle, le Forum est devenu un repère fondamental en matière d'information et d'aide à l'orientation pour les futurs bacheliers et les étudiants, afin d'optimiser leurs choix d'études et de carrières professionnelles.

Plus de 15 000 lycéens, étudiants et parents d'élèves sont attendus pour s'informer et se faire accompagner par des spécialistes dans le cadre de plate-forme d'échanges multidirectionnelle facilitant les échanges entre élèves, étudiants et les acteurs clés du secteur de l'enseignement supérieur.

Le Forum international de l'Étudiant de Béni Mellal se veut, ainsi, un catalyseur essentiel pour l'orientation éducative des jeunes, offrant un espace d'information, de conseil, et de networking inégalé.