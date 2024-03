Madagascar: L'Agence française de développement réaffirme son soutien à la Grande Île

C'est une visite d'une semaine dans les pays de l'océan Indien que vient d'achever Rémy Rioux, le directeur général de l'Agence française de développement (AFD). Après un passage par Maurice puis la Réunion, le représentant de l'AFD finit son tour des îles par Madagascar. Depuis 2020, la Grande Île a bénéficié de 300 millions d'euros pour financer des projets de développement divers. L'occasion pour le représentant français de passer en revue certains de ces projets et d'en lancer de nouveaux.

« Et à Tana, vous êtes accessibles partout ? Dans tous les quartiers ? ». C'est au coeur d'un bidonville que le séjour du directeur général de l'Agence française de développement (AFD) se finit à Madagascar. Ruelles bétonnées (Lalankely), blocs sanitaires rénovés, crèche subventionnée (Hotelin Jazakely), fabrication et vente de nourriture enrichie (Nutrizaza) : dans le quartier des 67 Hectares, les projets financés par l'AFD sont nombreux et fructueux, soutient Rémy Rioux.

« Je crois, dit-il, qu'ils se voient, ces résultats, dans la course de vitesse dans laquelle est engagée ce pays pour lutter contre la pauvreté et dans des logiques territoriales. On prend un quartier et on essaie d'y amener différentes composantes qui permettent à l'activité économique de se déployer. Parce que in fine, le développement ce n'est pas juste de la santé, juste de la biodiversité ou de l'alimentation ; c'est d'arriver pour une population particulière, dans un quartier spécifique, à combiner le tout. »

Un « moment politiquement significatif »

La veille, Rémy Rioux s'est entretenu avec le Premier ministre Christian Ntsay et une partie de son gouvernement : « Je viens à un moment politiquement significatif puisqu'il y a eu l'élection présidentielle il y a peu de temps. On est venu écouter les priorités. Et voir comment s'organiser pour les 4, 5 prochaines années. »

Éducation, formation professionnelle, conservation de la biodiversité : les demandes d'appui formulées ont été nombreuses et entendues. En parallèle, Rémy Rioux, lui, a profité de sa venue pour annoncer de nouveaux financements, à commencer par celui-ci : « J'ai apporté cinq millions d'euros à la fondation pour les aires protégées de Madagascar. Et ça c'est un modèle intéressant, parce que c'est un fonds d'investissement. C'est le premier d'ailleurs qui a été créé en Afrique. Donc on met de l'argent au capital. Ce capital est placé dans des actions, des obligations, sur des marchés financiers. Et ce sont les revenus seulement qui servent à financer la gestion des parcs. »

Objectif affiché pour l'AFD : mettre en place des modèles économiques durables, quels que soient les pays où elle opère.