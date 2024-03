Burkina Faso: Mondiaux d'athlétisme de Glasgow - Zango, roi incontesté du triple saut en salle

Le triple sauteur burkinabè, Hugues Fabrice Zango est, depuis le 2 mars 2024, champion du monde en salle grâce à un bond à 17,53m réalisé lors des 19es championnats d'athlétisme à Glasgow, en Ecosse.

Hugues Fabrice Zango démarre sa saison 2024 comme il a achevé la précédente, c'est à dire sur des chapeaux de roues. En effet, après son titre de champion du monde du triple saut, en plein air décroché en août dernier à Budapest en Hongrie, le Dr en génie électrique a de nouveau remporté la médaille d'or de la discipline, cette fois-ci en salle, lors des Mondiaux d'athlétisme le 2 mars dernier à Glasgow, en Ecosse. Le saut à 17,53 m au Royaume-Uni fait désormais de l'athlète burkinabè de 30 ans, un double champion du monde du triple saut, en salle et en plein air.

Dans la ville portuaire écossaise, il a devancé son unique rival africain, l'Algérien Yasser Triki, médaillé d'argent avec un bond à 17,35m et le Portugais Tiago Pereira (17,08m) couronné de bronze. Il faut le souligner, Hugues Fabrice Zango a débuté sa saison 2024 avec deux médailles d'or coup sur coup remportées lors des meetings de l'Eure le 28 janvier 2024 (un saut à 17,15m) et de Liévin (17,21m) le 10 février dernier, en France. « C'est très important. Nous n'avons pas de grands noms du sport au Burkina Faso et nous avons besoin d'exemples comme celui-ci. Nous avons besoin d'exemples comme moi pour vraiment apporter quelque chose de nouveau dans la politique sportive au Burkina Faso.

Depuis 2019, lorsque j'ai commencé à gagner des médailles sur la scène internationale, le ministère des Sports a commencé à parrainer de jeunes athlètes. Il commence à faire des choses pour nous. Je suis donc très heureux d'être l'un des premiers médaillés. L'un des premiers grands noms du sport dans mon pays », a déclaré Hugues Fabrice Zango, à l'issue de son sacre. Le moins que l'on puisse dire est que Dr Zango a démontré en Ecosse qu'il est le roi incontesté de sa discipline en salle.

A preuve, il détient le record du monde de la discipline en salle (18,07m), performance réalisée en janvier 2021 lors du meeting d'Aubière, en France. En plus, il est le seul triple sauteur au monde à avoir franchi la ligne des 18m en salle. De ce fait, Hugues Fabrice Zango, avec ce 3e succès de la saison à Glasgow entre encore un peu plus dans la légende et a désormais le regard tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024 en juillet prochain. Son objectif, décroché la médaille d'or, le seul gros sacre qui lui manque pour certainement parachever une carrière hors norme.