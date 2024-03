Afrique de l'Ouest: Semaine nationale de la culture - Le Niger, pays invité d'honneur

Le Niger est l'invité d'honneur de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) du Burkina Faso, prévue du 27 avril au 4 mai 2024, à Bobo-Dioulasso.

Le Niger est le pays à l'honneur de la 21e édition de la semaine nationale de la culture (SNC). L'annonce a été faite par le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo à l'issue d'une audience avec le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de Brigade Abdourahamane Tiani, le 1er mars 2024, à Niamey au Niger. Selon le ministre en charge de la culture, le président du CNSP a notifié son accord pour que le Niger soit le pays invité d'honneur de la SNC 2024.

« La culture doit être mise en avant dans le cadre du combat que nous (pays membres de l'AES, ndlr) menons pour la souveraineté et la dignité retrouvées ». Elle doit être le socle solide sur lequel nous allons bâtir la solidarité de nos peuples du Niger, du Burkina Faso et du Mali, qui ont aujourd'hui la culture comme valeur de partage, de fraternité, de respect mutuel, etc. », a-t- il expliqué. La 21e édition de la SNC va se tenir sur le thème : « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ».

Elle devrait enregistrer la participation de plus de 700 000 festivaliers et plus de 3 000 artistes en compétition et en animation, avait indiqué le gouvernement burkinabè, le 7 février 2024. L'édition de 2023 a été celle de la relance après une interruption de 5 ans de cette manifestation culturelle biennale. Elle s'est tenue sur le thème : « Diversité culturelle, ferment de l'unité nationale ». La semaine nationale de La culture a été créée en 1983. Elle constitue un cadre important pour mettre en avant les arts du spectacle, les arts plastiques, les lettres, l'art culinaire et les sports traditionnels. Ses objectifs incluent la promotion et la valorisation du patrimoine culturel burkinabè, la stimulation de la création artistique et littéraire, ainsi que la création d'un espace d'échanges entre artistes et hommes de culture.