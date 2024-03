Burkina Faso: Attention vigilance !

Le gouvernement s'est vu obligé en l'espace d'une semaine, d'interpeller les populations à deux reprises sur les risques d'attentats des terroristes. Une action préventive qui doit mettre chaque citoyen en alerte pour dénoncer avec promptitude et diligence, toute action découlant de personnes suspectes. Avons-nous compris la portée d'un tel appel ? Près de dix ans après les premières attaques terroristes sur notre sol, il est loisible de s'apercevoir que nombre de Burkinabè lisent de plus en plus la mécanique terroriste. Pourquoi et comment ces bandits arrivent-ils à continuer leurs interventions diaboliques sur notre sol, au moment même où, les forces combattantes sont en pleine offensive aussi bien dans les airs, au sol que dans les renseignements ?

Qui n'accomplit donc pas sa part de job pour laisser encore de l'espace aux forces du mal ? A chacun de s'interroger sur son propre rôle ; tant nous sommes tous acteurs de la lutte. Il ne faut plus commettre la même erreur que dans les années de braise. En effet, au moment où il fallait s'unir pour ensemble faire face au péril commun, nous étions dans nos sempiternelles querelles et, le temps de réaliser, le diable était bien dans la chambre. Il nous faut donc saisir au bond les initiatives du gouvernement pour donner ensemble plus d'élan à cette lutte qui inflige de plus en plus de pertes à des terroristes aux abois, déroutés qu'ils sont, dans toutes leurs sales besognes. Nous en avons les moyens humains. Huit ans de guerre sans répit ont fortifié les vaillants combattants, dont le professionnalisme et le patriotisme ne font plus de doute. Ils font face à l'adversité avec bravoure, vont à l'offensive.

Reconnaissons que la guerre n'est pas seulement qu'une affaire militaire. Elle est aussi politique, économique. En un mot, elle ressemble, à s'y méprendre, à ces luttes de libération que hier ou avant-hier, d'autres ont menées avec abnégation, même si à l'arrivée, les fruits n'ont pas souvent été à la hauteur des attentes. C'est donc à nous Burkinabè de prendre nos responsabilités patriotiques, de chanter sans forfaiture, notre capacité à affronter et à triompher.

Il faut quitter ces chants de cygne que nombre de personnes reprennent à leurs comptes. Nous pouvons et nous avons l'obligation de vaincre l'ennemi commun. Ces communiqués du gouvernement sont donc un rappel que l'ennemi, telle une pieuvre, s'est organisée avec de multiples têtes, et tel un cafard même étêté, court toujours. Autrement, avec les bombardements des forces aériennes qui montrent des images fortes de terroristes anéantis, il était impensable que des hommes teintés de bon sens continuent dans cette guerre qu'ils savent de toute évidence, perdue.

C'est à nous aussi, filles et fils de ce pays, de lire avec clarté le message que les terroristes distillent dans leur égarement. Déboussolés, ils feront feu de tout bois. S'ils reviennent aux mêmes méthodes de tueries lâches, barbares comme dans les débuts où ils dirigeaient les opérations sur le terrain, c'est qu'ils ont compris que cette barbarie est passée avec la pluie d'hier. Alors, la balle est dans le camp de tous les patriotes, voire les compatriotes. Il nous faut resserrer les rangs et nous verrons que nous allons soulager la douleur d'un peuple qui sait que son vrai combat, c'est bien la lutte contre l'analphabétisme, l'obscurantisme. Surtout au moment où des filles et fils du Burkina Faso charrient des airs de victoires.