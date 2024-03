Tunisie: Ligue 1 / Play-out / 5e journée - La victoire pour se relancer !

Cet après-midi, seule la victoire permettra aux quatre protagonistes de reprendre des forces.

Au fur et à mesure que la compétition avance, la situation devient de plus en plus compliquée pour tous les protagonistes du play-out, et ce, à cause de leurs résultats en dents de scie. Pour se relancer, seule la victoire leur permettra de retrouver des forces et, pour certains, gagner le terrain perdu la semaine dernière. C'est le cas des Métlaouis qui ont perdu lors de la journée précédente devant les Béjaois alors qu'une semaine auparavant ils ont remporté une large victoire devant les Marsois.

Les Miniers aspirent donc à profiter de l'avantage d'évoluer à domicile pour arracher les trois points de la victoire face au dauphin benguerdanais. De son côté, l'hôte des Miniers ambitionne de ne pas rentrer bredouille de son déplacement à Métlaoui à même de remporter la victoire pour ne pas perdre davantage du terrain par rapport au leader cabiste. Tenus en échec par les Tataouinis lors de la précédente journée, les Benguerdanais se sont privés du statut de co-leader. Ils se déplacent donc à Métaloui avec l'espoir de rattraper le coup.

Dos au mur !

Lanterne rouge, les Marsois sont dans une situation des plus critiques. Ils se déplacent cet après-midi à Menzel Bourguiba où ils affronteront les Béjaois avec pour objectif de ramener un résultat positif, un match nul à défaut d'une victoire. Dos au mur, les banlieusards ne peuvent plus se permettre de perdre davantage de points menacés qu'ils sont plus que jamais par la relégation.

Toutefois, leur mission s'annonce des plus difficiles face à une formation béjaoise qui reste sur une victoire, aspirant à aligner la passe de deux afin de coller au peloton de tête.

Le programme

14h30 : ESM-USBG (Watania 2)