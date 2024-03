Tunisie: ESM - La meilleure défense, c'est l'attaque !

Kaïs Yaâkoubi alignera un onze résolument tourné vers l'offensive.

Dans la perspective du prochain match à domicile face à l'US Ben Guerdane, la formation de l'ES Métlaoui semble montrer des signes encourageants, soulignant la progression de l'équipe sur le terrain. Cette progression est d'autant plus prometteuse que les recrues du mercato hivernal commencent à afficher des performances relativement satisfaisantes, confirmant que les ajustements opérés durant la période des transferts ont été judicieux.

Le schéma tactique en 4-3-3 semble favoriser une cohésion croissante entre les joueurs, et la mayonnaise commence à prendre. L'émergence de la pépite formée à Parme en Italie, Ismail Hermess, attire l'attention surtout après son impressionnante première apparition face à l'OB. Son intégration probable en cours de jeu offre une dimension supplémentaire à l'attaque. Un point notable sera le retour de Hachem Khalifa dans l'axe, formant ainsi un trio dynamique avec Ben Aziza et Salifou, renforçant ainsi la solidité défensive. Sur les flancs, Jlassi (à droite) et Mhamdi (à gauche) seront reconduits, surtout que la convalescence de Mezhoud prendra fin après le mois de Ramadhan.

Ben Ammar d'entrée de jeu

Dans l'entrejeu à présent, le retour de Ben Ammar, après avoir purgé une suspension d'un match, apportera davantage de consistance à la ligne médiane. Sa présence aux côtés de Cherif Boudiene devrait stabiliser et diversifier les options tactiques du coach. Cela contribue à la construction du jeu et à la distribution efficace du ballon, les éléments clés pour glaner la victoire. En attaque, Kaïs Yaâkoubi optera pour une stratégie audacieuse en alignant trois attaquants de pointe : Ouled Bahia, Chance et Bouassida. Cette approche offensive à outrance indique une volonté de marquer et de dominer le jeu à domicile. L'équipe semble confiante dans son évolution et cherche à capitaliser sur les enseignements tirés du match précédent. L'ESM semble en voie de consolidation, créant ainsi un sentiment d'optimisme pour cette rencontre.