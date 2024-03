Tunisie: Le marché parallèle des paris sportifs - Evasion fiscale et risques élevés

Le marché parallèle des paris sportifs est habituellement relié à des réseaux de criminalité. Face à cette vérité inquiétante, on observe que le nombre de parieurs tunisiens augmente de plus en plus.

Rappelons, tout d'abord, que les jeux de hasard ont toujours fasciné l'humanité depuis toujours. La Tunisie ne fait pas exception surtout depuis la révolution d'internet. Le marché parallèle des paris sportifs ne profite qu'aux entreprises mafieuses, en créant un déséquilibre économique et social pour promouvoir une concurrence équitable et responsable dans le secteur des jeux d'argent, a affirmé Nizar Elbez, consultant et expert en développement de business.

Dans plusieurs quartiers tunisiens, au coin des ruelles un peu retirées du grand public, se trouvent des boutiques discrètes offrant des services de gravure CD ou des cafés qui ont été reconvertis en salons de paris sportifs. Ces endroits semblent souvent indistincts des commerces légitimes aux yeux des passants. Au début, il est difficile de différencier un jeu légal d'un jeu illégal dont ces lieux sont souvent découverts à travers des amis ou des connaissances qui en ont entendu parler.

Les habitués de ces établissements partagent des récits captivants d'opportunités de gains rapides, où un simple pari d'un dinar peut potentiellement rapporter 35 dinars en un clin d'oeil. Cependant, derrière ces promesses se cache un marché clandestin, souvent contrôlé par des réseaux criminels. Selon Elbez, en pariant dans ces lieux, les participants prennent des risques non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan juridique et social. Ces activités échappent généralement à la réglementation fiscale, privant ainsi l'État de ressources importantes pour financer des programmes sociaux et des services publics essentiels.

Défis associés aux paris sportifs

Il est essentiel de rappeler que les jeux de hasard et les paris sont considérés comme interdits par la religion musulmane, en raison des principes de l'Islam. En mettant l'accent sur la responsabilité individuelle, la modération et la préservation de la richesse, cette interdiction découle du risque perçu d'incertitude financière et de dépendance, pouvant entraîner des conséquences néfastes pour les individus et la société dans son ensemble.

«Les individus impliqués peuvent ainsi être confrontés à des conséquences morales et légales, ce qui peut nuire à leur réputation et à leur moralité. Le manque de protection des consommateurs constitue également un problème majeur. Elbaz a évoqué, par ailleurs, qu'en l'absence de réglementation adéquate les parieurs tunisiens sont souvent laissés sans recours face aux pratiques frauduleuses des opérateurs de paris illégaux. Ces opérateurs peuvent exploiter la vulnérabilité financière des parieurs en manipulant les cotes, en refusant de payer les gains ou en ne fournissant pas de support client fiable.

De plus, dans un pays où les Tunisiens fonctionnent principalement avec le dinar tunisien, les promesses de gains rapides offertes par les opérateurs de paris illégaux peuvent sembler particulièrement attrayantes pour ceux confrontés à des difficultés économiques. Cependant, ces paris peuvent souvent se révéler désastreux, entraînant la perte de précieuses ressources financières dans un contexte où chaque dinar compte pour assurer la subsistance quotidienne. Le chiffre d'affaires élevé du marché parallèle, avoisinant les 7 millions de dinars, souligne l'ampleur du problème et ses conséquences potentiellement dévastatrices pour l'économie et la société tunisiennes.

«Avec un tel montant en jeu, le manque à gagner pour l'Etat en termes de revenus fiscaux est significatif, ce qui prive le gouvernement de ressources précieuses pour financer des programmes sociaux et des services publics essentiels. Enfin, participer à des paris sur des sites de paris non autorisés expose également les parieurs tunisiens à des risques juridiques significatifs, pouvant entraîner des amendes, des poursuites judiciaires ou d'autres sanctions légales. Ces conséquences juridiques peuvent aggraver davantage la situation financière et sociale des individus déjà en difficulté», a développé Elbez.

Attrait du marché parallèle

Pour lui, le marché parallèle offre une accessibilité plus large sur le plan géographique et technologique, ce qui peut être bénéfique pour certains parieurs. Contrairement aux plateformes réglementées, qui peuvent être limitées par des contraintes géographiques ou des problèmes techniques, les sites parallèles sont souvent plus accessibles et disponibles. Elbez a indiqué aussi que, de plus, les opérateurs de paris parallèles attirent les parieurs avec des offres plus alléchantes en termes de cotes, de bonus et de promotions. Cette attractivité peut inciter ceux qui cherchent à maximiser leurs gains potentiels à opter pour le marché parallèle plutôt que le marché réglementé.

La facilité de participation est également un facteur important. Les plateformes parallèles offrent une expérience de jeu plus simple et rapide, sans les formalités et les vérifications souvent nécessaires sur les sites réglementés. Cela peut être particulièrement attrayant pour les parieurs cherchant une expérience sans tracas. De plus, les sites parallèles offrent une plus grande variété de paris et d'options de jeu par rapport aux sites réglementés. Cette diversité peut attirer les parieurs qui cherchent à explorer de nouvelles possibilités de jeu non disponibles sur les sites légaux. Elbez a prouvé que les opérateurs de paris parallèles se distinguent par leur réactivité supérieure.

Ils offrent des mises à jour en temps réel et des possibilités de paris jusqu'aux dernières minutes avant la fin d'un match ou d'un tournoi. Cette rapidité de réponse est particulièrement appréciée par les parieurs cherchant à réagir rapidement aux événements en direct ou à saisir des opportunités de pari de dernière minute. La volonté de devenir riche sans effort est une aspiration humaine courante, mais elle peut souvent conduire à des résultats décevants ou à des problèmes. Beaucoup de gens sont attirés par l'idée de gagner rapidement de l'argent sans avoir à travailler dur pour l'obtenir.

Cependant, il est important de reconnaître que la richesse durable et significative est généralement le résultat d'un travail acharné, de la persévérance, de la discipline financière et parfois de la prise de risque calculée. Les jeux de hasard, les schémas de richesse rapide et les escroqueries promettant des gains faciles sont souvent associés à cette mentalité. Ils peuvent sembler attrayants de prime abord, mais ils comportent souvent des risques élevés et peuvent entraîner des conséquences financières néfastes.

Un phénomène international

Elbez a expliqué que «le marché parallèle des paris sportifs est présent dans de nombreux pays à travers le monde, y compris des pays européens comme la France et l'Italie. Ce marché parallèle se réfère à des opérations de paris qui se déroulent en dehors du cadre légal établi par les autorités compétentes. En France, par exemple, bien que les paris sportifs en ligne soient légaux et réglementés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), il existe encore un marché parallèle constitué de sites de paris illégaux.

Ces sites opèrent sans licence et enfreignent la loi française, ce qui expose les parieurs à des risques financiers et juridiques. De même, en Italie, où les paris sportifs en ligne sont également réglementés par l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), il existe également un marché parallèle constitué d'opérateurs illégaux. Ces opérateurs opèrent en dehors du cadre réglementaire établi par le gouvernement italien, ce qui présente des risques similaires pour les parieurs».

Et de poursuivre : «Le marché parallèle des paris sportifs est alimenté par divers facteurs, notamment le désir de certains parieurs de contourner les restrictions légales ou de profiter d'offres de paris non disponibles sur les sites réglementés. Cependant, il est important de noter que participer à ce marché parallèle comporte des risques importants, notamment en termes de sécurité des données, de protection des consommateurs et d'intégrité des paris». Pour garantir une pratique sûre et responsable des paris sportifs, il est essentiel de sensibiliser les parieurs aux risques associés à ce marché parallèle et de promouvoir une réglementation efficace pour lutter contre les opérateurs illégaux.