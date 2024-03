Algérie: Sogral - Renforcement et adaptation du programme des dessertes durant le Ramadhan

ALGER — La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie "Sogral" a annoncé dimanche dans un communiqué, le renforcement et l'adaptation du planning des dessertes quotidiennes pour répondre à la demande croissante durant le mois de Ramadhan.

Selon la société, l'adaptation du planning prévoit le décalage de 34% des dessertes quotidiennes programmées entre 17h et 20h vers l'après-midi et la nuit afin d'éviter tout conflit d'horaire entre les heures de départs et les horaires de l'Iftar.

Outre ces modifications qui ont été opérées en coordination avec les différentes directions de transport de wilayas et les entreprises de transport publiques et privées, l'ajustement du planning prévoit également l'intensification des dessertes une semaine avant le mois de Ramadhan et durant la première semaine afin de garantir la fluidité des déplacements des voyageurs souhaitant passer le mois sacré avec leurs familles d'autant que le Ramadhan coïncide cette année avec les vacances du printemps.

Selon le PDG de SOGRAL, Fares Tazarart, la société a veillé à garantir la présence effective des travailleurs et le respect des horaires du travail afin d'offrir des prestations de qualité durant les dessertes du soir.

Par ailleurs, tous les commerçants activant au niveau des gares ont été informés de ces modifications pour leur permettre d'offrir leurs différents services avant et après la rupture du jeûne, a précisé la même source, faisant état de l'ouverture et de l'aménagement d'espaces de prière dans toutes les gares routières 24h/7.

M. Tazarart a, en outre, souligné que la société a pris une batterie de mesures au niveau de toutes les gares routières, visant principalement à encourager les voyageurs, à travers des campagnes de sensibilisation et à recourir aux technologies numériques dont le e-paiement afin d'acquérir leurs tickets via l'application "Mahatati".

Par ailleurs, M. Tazarart a souligné l'intensification de la coordination avec les établissements de la société civile, les autorités locales et le Croissant-rouge algérien (CRA) pour l'organisation des repas d'iftar collectifs au niveau des gares routières, en coordination avec les autorités locales concernées. Ainsi, 36 demandes de tables de Ramadhan ont été approuvées en vue de les autoriser à organiser l'iftar de manière bénévole.

Autres mesures prévues, le lancement d'initiatives au niveau des gares routières à l'instar de l'organisation de marchés de proximité et d'expositions, pour se rapprocher des citoyens et proposer des produits de consommation à des prix concurrentiels.

Aussi, la Société s'attèle à assurer des aires de repos au profit des conducteurs de bus de longues distances (plus de 600km), afin de garantir le confort aussi bien des voyageurs que des conducteurs, et de réduire les risques des accidents de la route durant ce mois.

A l'occasion du mois de Ramadhan, la SOGRAL adhère au programme national de prévention des accidents de la route, mis en place par les corps de sécurité sous le slogan "Un Ramadhan sans accidents", qui prévoit l'organisation de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière à travers les différentes gares routières, avec la participation de la Gendarmerie nationale (GN), de la Sûreté nationale et des associations concernées, note le communiqué.

Dans le même esprit, la SOGRAL entend contribuer à l'organisation de campagnes de don de sang au niveau des gares routières, en coordination avec les services de Santé, mais aussi accompagner l'action menée par les équipes médicales chargées d'organiser des campagnes de sensibilisation sur le jeûne des citoyens atteints de maladies chroniques, conclut la même source.