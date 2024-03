Angola: Un diplomate russe salue les réformes économiques du gouvernement angolais

Luanda — L'ambassadeur de Russie en Angola, Vladimir Tararov, a considéré récemment à Luanda comme positives les réformes économiques mises en oeuvre par le Gouvernement angolais, pour améliorer le bien-être de la population et contribuer au développement du pays.

Dans une interview à l'Angop, le diplomate a souligné la diversification de l'économie, la réduction de la pétrodépendance et la substitution des importations comme mesures qui ressortent dans les réformes de l'Exécutif angolais, comme facteurs qui contribuent au maintien de la souveraineté d'un Etat.

Il a également souligné l'électrification de l'Angola, l'accès à l'eau potable et le programme d'autoconstruction dirigée comme d'autres mesures visant le bien-être de la population et le développement de l'Angola.

A l'occasion, l'ambassadeur a rappelé qu'il y avait eu des rencontres entre hommes d'affaires russes et angolais, où ils ont eu l'occasion d'établir des liens directs et de trouver des projets concrets d'opérations communes.

Vladimir Tararov a déclaré qu'un certain nombre d'entreprises russes de divers secteurs étaient intéressées à établir des affaires avec l'Angola, à travers des accords intergouvernementaux et des mémorandums d'accord entre différents ministères.

Il a mentionné qu'il y avait également un ensemble d'instruments bilatéraux en cours de négociation, soulignant, entre eux, des propositions dans le domaine du transport maritime, de l'éducation et des Bureaux des procureurs généraux des deux pays.

Selon l'ambassadeur, plusieurs entreprises ont manifesté leur intention d'entrer sur le marché angolais, car il s'agit d'un des pays avec de bonnes perspectives économiques sur le continent africain.

Selon Vladimir Tararov, l'ambassade de Russie a reçu de nombreuses propositions de coopération de la part d'entreprises russes qui envisagent de construire des centrales hydroélectriques, des aciéries et de fournir des matériaux pour la construction de l'oléoduc Angola/Zambie et des infrastructures portuaires, pour les ports de Luanda, Caio et Barra do Dande, par exemple.

Il a également souligné les investissements dans le secteur agricole, où la Russie étudie la possibilité d'élargir la coopération avec l'Angola dans la production de céréales, de viande et d'engrais.

L'ambassadeur a également souligné la formation du personnel angolais en Russie, ajoutant que son pays a toujours formé et formera toujours des Angolais dans divers domaines.

« Le capital humain formé en Russie est en effet un facteur clé dans le développement de nos relations de coopération bilatérale et peut contribuer au rapprochement des peuples », a-t-il déclaré.

Relations bilatérales

Concernant les relations amicales et de coopération entre les deux États, de près de 50 ans, l'ambassadeur a déclaré que la Russie soutenait les efforts du gouvernement angolais pour renforcer le partenariat dans divers domaines, visant à améliorer le niveau de vie des citoyens.

Il a rappelé que la Russie et l'Angola disposaient d'une base juridique bien développée qui couvre différents aspects, avec l'accent sur plus de 40 accords intergouvernementaux et plus de 13 entre ministères.

Pour conclure ces accords, a-t-il souligné, il est nécessaire de respecter toutes les procédures juridiques internes en vigueur, qui doivent être approuvées par les Pouvoirs Exécutif et Législatif.

Il a également mentionné l'existence de la Commission intergouvernementale russo-angolaise de coopération économique, technique, scientifique et commerciale, au sein de laquelle sont échangés des avis sur les aspects pratiques de l'interaction dans certains domaines définis.

Vladimir Tararov a également déclaré que le dialogue se poursuivait dans le domaine militaire entre les deux gouvernements, soulignant qu'en janvier dernier, il y avait eu un accord portant création du comité intergouvernemental de coopération technique militaire, qui a donné lieu à un échange de vues et à des perspectives de coopération russo-angolaise dans ce domaine.

D'autre part, l'ambassadeur a déclaré que la Fédération de Russie était intéressée à développer des liens d'égalité et de bénéfices mutuels avec le gouvernement et le peuple angolais.

"Nous devons tous, sans exception, regarder vers l'avenir et nous adapter de manière énergique et créative aux principes invariables de notre politique étrangère, à savoir l'indépendance axée sur les résultats et la multidimensionnalité", a-t-il déclaré.