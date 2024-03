Angola: Un livre de contes de João Melo traduit en arabe

Luanda — Le livre de contes "Imitação de Sartre e Simone de Beauvoir" de l'écrivain angolais João Melo, a été traduit en arabe, une version qui sera bientôt publiée en Tunisie.

Selon une note parvenue ce vendredi à l'ANGOP, l'ouvrage sera publié par la Maison Du Livre, traduit par Abdeljelil Larbi, un Tunisien résidant à Lisbonne, où il est professeur à l'Université Nova.

Abdeljelil Larbi est également l'auteur d'un récent dictionnaire portugais-arabe, en plus il a traduit « Os Lusíadas », l'une des oeuvres les plus importantes de la littérature portugaise de Luís Camões.

"Imitação de Sartre e Simone de Beauvoir", lancé en 1998, rassemble dix récits de gens ordinaires, des nouvelles de gens qui se rencontrent, et surtout, se retrouvent en désaccord, le plus souvent confrontées à la réalité qui n'a soudain plus de sens pour elles.

A propos de l'auteur

João Melo est né à Luanda en 1955 et a étudié le droit à Luanda et Coimbra.

Il est diplômé en communication sociale et a complété une maîtrise en communication et culture à Rio de Janeiro. Il a dirigé plusieurs médias angolais, tant publics que privés.

Il est membre fondateur de l'Union des Écrivains Angolais, où il a occupé divers postes sociaux, comme secrétaire général, président du Comité directeur et président du Conseil de surveillance.

Lauréat du Prix national de la culture 2009, pour l'ensemble de son oeuvre littéraire, João Melo publie habituellement en Angola et au Portugal, mais il a aussi publié des livres au Brésil, en Italie et à Cuba.

De même, il a publié des poèmes et des contes dans diverses anthologies, magazines et sites Web littéraires en anglais, français, allemand, arabe et mandarin.

L'une de ses nouvelles, "O meu primeiro milhão de dólares", a été publiée en anglais sur le site nigérian Olongo África, traduite par l'Américain Cliff E. Landers, traducteur régulier de plusieurs écrivains brésiliens.

"A morte é sempre pontual" (La mort est toujours ponctuelle) est une autre nouvelle de João Melo, également traduite par Landers.

Son vaste oeuvre comprend, entre autres titres, " Limites & Redundâncias", "O Caçador de Nuvens", "Canção do Nosso Tempo", "Jornalismo e Política", " Poemas Angolanos", " Tanto Amor", "Fabulema" e "Definição".