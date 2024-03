Cote d'Ivoire: Barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli- CI-Energies procède à la mise en eau

Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Gribo- Popoli à Soubré dans la Région de la Nawa avancent bien. Le Directeur général de CI-Energies, Noumory Sidibé a procédé le samedi 02 Mars 2024 à la mise en eau dudit ouvrage, en présence du préfet de région, Kouamé Bi Kalou Clément. Rapporte le correspondant local de l’Aip.

Selon M. Noumory Sidibé, cette opération marque la fin des gros œuvres de la construction du barrage car elle permet non seulement aux équipes de vérifier la qualité des travaux réalisés, mais d’apprécier également l’espace que l’eau va finalement occuper pour constituer le réservoir du barrage. « C’est une étape cruciale. Elle consiste à remplir d’eau pour la première fois le réservoir du lac, afin de permettre dans quelques mois le fonctionnement de l’usine de production d’électricité », a -t- il expliqué, rappelant que le projet du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement énergétique de la Côte d’Ivoire axé sur les énergies renouvelables.

Selon la source, Cette opération a consisté à la fermeture des vannes du canal d’évacuation préalablement construit afin de constituer un vaste réservoir d’eau dont le passage dans les turbines installées au niveau de la prise d’eau et permettra de produire de l’électricité. Alimenté par un bassin versant de 62 749 km2 pour une capacité de 82 millions de m3, le barrage de Gribo-Popoli dispose d’une puissance installée de 112,9 MW et pourra produire plus de 535 GWh d’électricité.

Afin d’évacuer efficacement l’électricité produite, un poste transformateur de 24 MVA a été construit à cet effet. Le barrage de Gribo-Popoli va permettre d’alimenter de milliers de familles et d’alimenter des Etats voisins, laquelle alimentation permettra de renforcer le rôle de la Côte d’Ivoire économique sur le marché sous-régional de l’électricité.

Par ailleurs, faisant d’une pierre deux coups, plusieurs dons ont été faits aux côtés des populations impactées

La direction générale de CI-Energies a offert des vivres et des non vivres, d’un coût total de 14 millions Fcfa aux populations de Soubré impactées par la construction du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli. Selon cette source, les dons sont composés de 600 sacs de 25 kilos de riz, 120 cartons de lait en poudre, 90 cartons d’huile et de 50 sacs de sucre de 25 kilos, ces dons sont offerts, selon le Dg Noumory Sidibé, aux populations des 15 localités impactées par la construction du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli en vue de les soutenir en cette période de carême chrétien et le ramadan avenir.

Le préfet de région, Kouamé Bi Kalou Clément, a salué la direction de CI-Energies pour ce don en faveur des populations impactées par la construction du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli.