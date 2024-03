Angola: Don du Fonds Lwini aux sinistrés à Bengo

Caxito (Angola) — Des manuels, des tôles de zinc, des habits usés, des tricycles et des fauteuils roulants pour enfants et adultes ont été livrés le week-end dernier, à Caxito, province de Bengo, à la population victime des pluies et inondations de la rivière Dande.

Les biens ont été livrés par le Fonds Lwini dans le but d'aider la population qui a vu leurs maisons s'effondrer et inonder en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la province.

"Nous avons un sentiment de tristesse de rencontrer nos frères dans des conditions très difficiles", a souligné la responsable du département de projets du Fonds Lwini, Patricia Ceita.

Elso Miranda, l'un des sinistrés, a remercié l'initiative et souligné que les biens reçus contribueront à alléger la souffrance des personnes affectées.

L'acte a été témoigné par le vice-gouverneur provincial de Bengo, José Francisco Bartolomeu.

En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Caxito, plus de 500 maisons sont inondées et plus de 50 autres effondrées.