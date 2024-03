Algérie: HCLA - Colloque sur la publicité en langue arabe à Alger

ALGER — Le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé, dimanche à Alger, un colloque national sur "La publicité en langue arabe en Algérie: réalité et défis" à l'occasion de la Journée arabe de la langue arabe, célébrée le 1er mars de chaque année.

Dans une allocution prononcée lors de l'ouverture de ce colloque, le président du HCLA, Salah Belaid, a relevé "l'importance du développement de la langue arabe et de sa généralisation au sein de l'espace public, outre la traduction vers et depuis cette langue, en vue de sa promotion".

Concernant le thème du colloque, le même responsable a précisé que le discours publicitaire qui est utilisé dans de nombreux domaines, "renforce les valeurs sociales et morales en s'appuyant sur le respect des règles linguistiques, afin d'atteindre les objectifs escomptés".

A cette occasion, M. Belaid a annoncé le lancement du "Dictionnaire audiovisuel arabe (auvidiar.dz)", le premier du genre dans le monde, et le fruit d'un projet ambitieux et pionnier, lequel constitue une référence linguistique précieuse et un acquis pour la langue arabe, ajoutant qu'il s'agit d'une plateforme interactive audiovisuelle basée sur trois niveaux. Le dictionnaire vise, poursuit-il, à renforcer la compréhension et l'exploration du monde matériel et à contextualiser les concepts.

Le lancement de cette plateforme numérique, qui comprend 5 portails visant à enrichir et à préserver la langue arabe, a été parrainé par la société "Ooredoo", dont le représentant, Ramdane El Djazairi, a affirmé que l'accompagnement de ce projet était "un engagement envers la promotion de la science et de la connaissance en Algérie et le soutien aux projets innovants liés à la transition numérique".

Il a souligné aussi que "ce projet est un acquis important pour la langue arabe et un nouvel outil pédagogique permettant de suivre la transformation numérique que connaît l'Algérie".

Lors de ce colloque, qui a été animé par des académiciens et des chercheurs, le HCLA a rendu hommage aux acteurs et aux contributeurs au développement de cette plateforme réalisée par la société "Djil Web".