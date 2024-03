Algérie: GECF - Le ministre de l'Energie de Trinité-et-Tobago félicite l'Algérie pour le succès du Sommet

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Industries énergétiques de la République de Trinité-et-Tobago, M. Stuart Young, a félicité, dimanche, l'Algérie pour le succès du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu samedi dernier à Alger, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

A l'occasion d'une audience que lui a accordée le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, au siège de son département ministériel, M. Young "a félicité l'Algérie et Monsieur le ministre de l'Energie et des Mines, pour le succès du 7e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du GECF, pour la bonne organisation de l'évènement ainsi que pour ses résultats positifs en faveur de l'industrie gazière mondiale de manière générale", précise la même source.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du Président Directeur Général (PDG) de Sonatrach et de cadres du ministère, les deux parties ont passé en revue "l'état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures et les voies à même de renforcer l'investissement et le partenariat, à travers l'intensification des échanges entre les experts des sociétés du secteur énergétique dans les deux pays, outre l'échange d'expertises et de formation, ajoute le communiqué.