Algérie: GECF - Goudjil félicite le président de la République pour le succès du 7e Sommet

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a félicité, dimanche, au nom des membres de l'institution parlementaire, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le succès du 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu à Alger du 29 février au 2 mars.

Le Conseil de la nation, sous la présidence de M. Salah Goudjil, adresse "ses chaleureuses félicitations et ses compliments à Monsieur le président de la République pour l'attention portée aux travaux du 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, ainsi que pour ses efforts soutenus en faveur de cet événement énergétique majeur, qui a été couronné par un franc succès", lit-on dans le message de félicitations.

Le Conseil de la nation "félicite également le peuple algérien dans l'Algérie qui se hisse aux plus hauts rangs du pragmatisme et de l'efficience pour s'imposer comme une force motrice et une source de fierté dans le concert des nations".

Et de souligner que "l'inauguration du nouvel Institut de recherche sur le gaz (GRI), qui se veut un acquis pour le développement des domaines de l'investissement et de l'innovation, s'inscrit dans le cadre de la cristallisation de schémas de coopération internationaux et institutionnels, du renforcement de l'accès à des marchés gaziers équilibrés et fiables, de l'acheminement de cette ressource naturelle importante au consommateur de manière équitable et flexible, loin de toute pression, et de la contribution à l'édification d'un rempart inexpugnable à tout risque susceptible de mettre en péril les chaînes d'approvisionnement en gaz, cette ressource vitale".

Le GRI jouera un rôle prépondérant "dans le suivi et l'accompagnement du discours en matière d'énergie en vue de mettre les pays producteurs et exportateurs à l'abri de toute exploitation politicienne dans le respect de leur souveraineté énergétique et de contenir les chocs et les fluctuations inopinées des prix au gré des soubresauts politiques et économiques à l'échelle internationale", a conclu le Conseil de la nation.