Algérie: Le théâtre-atelier, une 'véritable pépinière pour la découverte des talents'

DJELFA — Le théâtre-atelier, abrité par les maisons de la culture, constitue "une véritable pépinière pour la découverte des jeunes talents et leur formation", a assuré, samedi à Djelfa, le directeur central au ministère de la Culture et des Arts, Smail Inzaren.

"Les maisons de la culture ont une mission culturelle éducative et artistique et jouent un rôle majeur dans la promotion de l'activité théâtrale, à travers les ateliers fréquentés par les jeunes artistes en herbe", a indiqué M.Inzaren dans une allocution à l'ouverture d'un atelier- théâtre, au théâtre régional Ahmed-Benbouzid.

Cette manifestation regroupant 15 cadres des maisons de culture de plusieurs wilayas du pays, s'inscrit "dans le cadre de l'intérêt considérable conféré par le ministère de la Culture et des Arts à la formation", a-t-il ajouté.

Quant à M. Mohamed Yahiaoui, directeur du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, il a souligné la "complémentarité de la relation entre le théâtre et les maisons de la culture, considérant que ces dernières abritent des ateliers-théâtre, des coopératives et des activités associatives, et constituent de ce fait "un espace" pour la découverte et l'émergence des talents".

Cette manifestation de cinq jours, organisée par le théâtre régional "Ahmed Benbouzid", avec le soutien du Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres, a été inaugurée par la tenue d'une exposition de photographies des créations et réalisations des ateliers des maisons de la culture et des arts.

S'ensuivit l'organisation d'une cérémonie en l'honneur de l'artiste "Amou Yazid", connu pour ses concerts gratuits au profit des enfants, et qui s'est engagé à l'occasion à animer un concert au profit des enfants de Djelfa. De nombreux autres artistes ont été, aussi, honorés à l'occasion.

A cela s'ajoute l'animation à distance d'une communication intitulée "Mécanismes de préparation d'un atelier théâtral dans les maisons de la culture ", par le critique de théâtre et universitaire Mohamed Bokras.

Selon le directeur du théâtre, Abdelnacer Khellaf, cet événement s'inscrit dans le cadre de la "mise en oeuvre des engagements de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, envers la wilaya".