Algérie: Coupe de la Confédération - L'USMA bat Supersport Utd (2-1) et termine leader

ALGER — Le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Alger (tenant du trophée), a battu les Sud-Africains de Supersport United sur le score de 2 à 1 (mi-temps:1-0), dimanche au stade olympique du 5-juillet (Alger), et termine ainsi leader du groupe A de la phase de poules, à l'occasion de la 6e et dernière journée.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bacha (26e) et Kanou (76e) pour l'USMA, alors que l'unique réalisation des visiteurs a été l'oeuvre de Matodzi (51e).

Ayant perdu la précédente rencontre en déplacement face aux Libyens d'Al-Hilal Benghazi (2-1), les Usmistes étaient dans l'obligation de remporter au moins le match nul pour pouvoir arracher la première place du groupe A étant donné que le club algérois avait déjà validé son billet pour les quarts de finale.

Face à une équipe sud-africaine qui n'avait rien à perdre puisqu'elle est déjà éliminée de la course à la qualification avant même cette ultime journée, au vu de sa dernière place au classement du groupe A (4e, 4 pts), les coéquipiers du capitaine usmiste Zinédine Belaïd avaient du mal à trouver la faille en début de la rencontre.

Mais sur une contre-attaque menée par la nouvelle recrue hivernale l'attaquant camerounais Leonel Ateba, les "Rouge et Noir" ont réussi à débloquer la situation par l'intermédiaire de leur ailier droit Bacha (26e), une première réalisation qui permet aux Usmistes de se libérer davantage, en témoigne les deux occasions ratées par le milieu de terrain Islam Merili (33e et 36e).

En deuxième période, alors que tout le monde s'attendait à la deuxième réalisation des "Rouge et Noir", les Sud-africains arrivent à égaliser grâce à Matodzi (51e), sur une frappe bien enveloppée qui ne n'a laissée aucune chance au gardien Benbot.

Cette égalisation des Sud-africains a conduit le coach usmiste Juan Carlos Garrido à faire des changements sur sa composition initiale, en incorporant Kanou, Belatreche, Djahnit, Ait El-Hadj et Bounacer à la place de Bousseliou, Embarek, Ateba, Merili et Dehiri, tout en restant vigilants derrière pour ne pas encaisser un deuxième but qui fait perdre aux Usmistes la première place de leader.

Et sur une passe en profondeur bien ajustée par le milieu de terrain Belatreche, l'attaquant malien Kanou, en joker de luxe, est parvenu à ajouter le deuxième but et redonner l'avantage aux siens, qui terminent la phase de poules dans en tête du groupe.

Dans l'autre match du groupe A, les Egyptiens de Future FC ont laminé les Libyens d'Al-Hilal Benghazi (5-0) et se qualifient aux quarts de finale, et se qualifient en tant que 2e de cette poule. Al-Hilal Benghazi (3e, 6 pts) et Supersport (4e, 4 pts) quittent ainsi la compétition.

Le point après la 6e et dernière journée

Future FC (Egypte) - Al-Hilal Benghazi (Libye) 5-0

USM Alger (Algérie) - Supersport United (Afrique du Sud) 2-1

Classement : Pts J

1). USM Alger 13 6 QUALIFIEE

2). Future FC 11 6 QUALIFEE

3). Al-Hilal Benghazi 6 6

4). Supersport United 4 6

Déjà joués:

Future FC - Supersport United 1-0

USM Alger - Al-Hilal Benghazi 2-0

Supersport - USM Alger 0-2

Al-Hilal Benghazi - Future FC 1-2

USM Alger - Future FC 1-0

Al-Hilal Benghazi - Supersport Utd 2-1

Future FC - USM Alger 0-0

Supersport Utd - Al-Hilal Benghazi 2-1

Supersport United - Future FC 1-1

Al-Hilal Benghazi - USM Alger 2-1

NB: Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Résultats partiels

Groupe A:

USM Alger (Algérie) - Supersport (Afrique du Sud) 2-1

Future FC (Egypte) - Al-Hilal Benghazi (Libye) 5-0

Groupe B:

Zamalek (Egypte) - SOAR (Guinée) (non jouée)

Sagrada (Angola) - Abu Salim (Libye) (20h00)

Groupe C:

Club Africain (Tunisie) - Academica (Angola) 1-1

Rivers United (Nigeria) - Dreams (Ghana) 2-1

Groupe D:

Diables Noirs (Congo) - Sekhukhune (Afrique du Sud) 0-0

RS Berkane (Maroc) - Stade Malien (Mali) (20h00)

NB: les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de finale.