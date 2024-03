Afrique: GECF - Des journalistes unanimes quant au succès du Sommet d'Alger

ALGER — Des journalistes de médias étrangers ayant participé à la couverture des travaux du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenus samedi à Alger, ont été unanimes quant au succès de ce Sommet couronné par la "Déclaration d'Alger" à travers laquelle les pays du Forum s'engagent à relever les défis du marché international.

Le correspondant de la chaine d'information Al Jazeera a affirmé dans une déclaration à l'APS, que les conclusions du Sommet du gaz d'Alger étaient "en phase avec les défis actuels", relevant que la Déclaration d'Alger "a clairement exprimé les préoccupations des pays du Forum du GECF".

M. Atef Kedadra a ajouté que la Déclaration d'Alger a défendu "les intérêts des pays exportateurs de gaz concernant les contrats de long terme", d'autant plus que les prévisions prévoient une augmentation en termes de demande pour cette énergie dans les prochaines années.

De son côté, la journaliste de l'Agence internationale d'information "UNews", Mme Fadia Al-Husseini, a affirmé que les conclusions du Sommet d'Alger répondaient aux exigences de la conjoncture en ce qui concerne les principales questions évoquées au Sommet du gaz.

Elle a mis en avant l'importance de la tenue du 7e Sommet du GECF en Algérie, eu égard au "grand respect international" dont elle jouit, en témoigne "la participation qualitative des pays du GECF".

Sur la même longueur d'onde, le journaliste Hassan Haidar Diab du quotidien croate "Le Soir", a affirmé que "le sommet d'Alger a été un franc succès", d'autant qu'il a permis la cristallisation d'une vision prospective en faveur de ce secteur s'étendant à l'horizon 2025.

Pour sa part, la Rédactrice en chef de la rubrique politique au journal Koweitien "Annahar", Samira Frimech, a déclaré que l'accueil par l'Algérie de ce somment constituait une "réalisation majeure", soulignant que les conclusions de la réunion comprenaient "de nouvelles clauses importantes au service des peuples des pays membres, tout en évoquant la stabilité du marché."

La présentatrice de la chaîne "Extra News", Mervat El Miligy a, quant à elle, affirmé que les conclusions du sommet étaient " globales et inclusives ", en mettant notamment l'accent sur l'importance de la coordination et de la coopération dans le domaine d'exploitation des technologies modernes afin de développer le secteur gazier pour en faire une énergie propre respectant le plan de développement durable proposé par les Nations unies."

Selon Mme. Mervat, le point fondamental contenu dans la Déclaration d'Alger est "la garantie de la stabilité du marché énergétique en préservant les droits des exportateurs et des consommateurs".

Ainsi, la Déclaration d'Alger "a été à la hauteur des aspirations de tous les pays membres, permettant, ainsi, au forum de s'ériger, dans l'avenir, en force fédératrice et en bloc influent dans les fora internationaux", a-t-elle soutenu.

Le journaliste égyptien spécialisé dans les affaires régionales et internationales, Mohamed Himida, a indiqué que la Déclaration d'Alger était "globale" et exprimait "les préoccupations des pays actifs en la matière, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie, la stabilité des marchés, le développement et la souveraineté des pays sur leurs richesses".

Et d'ajouter que la Déclaration d'Alger a répondu "aux questions relatives à la conjoncture, tant pour le renforcement de la sécurité énergétique que la promotion de la communication et de la concertation entre les pays membres du GECF et les autres parties prenantes dans ce secteur, dans le souci d'assurer la stabilité des prix et des opérations d'approvisionnement entre les producteurs et les consommateurs".

La présentatrice de la chaîne saoudienne "Al-Sharq", Hajar Bayoudh, a souligné l'importance du sommet d'Alger, notamment au vu du contexte géopolitique et des défis économiques.

Evoquant les points importants abordés lors de ce sommet, la même journaliste a cité des questions liées à l'environnement dont la réduction des émissions de carbone.