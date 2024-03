Congo-Kinshasa: L'ECC recommande au Président Tshisekedi d'organiser un dialogue en vue de résoudre les questions de paix, de sécurité et de la gouvernance

L'Eglise du Christ au Congo (ECC) a recommandé ce dimanche 3 mars au Président Félix-Antoine Tshisekedi d'organiser un dialogue national entre Congolaises et Congolais, en vue de résoudre les questions de paix, de sécurité et de la gouvernance étatique.

Cette recommandation est contenue dans le compte rendu des travaux de la 62ème session ordinaire du Comité exécutif national de l'Eglise du Christ au Congo, lu lors d'un culte à la Cathédrale du Centenaire à Kinshasa.

« Préoccupée par la recrudescence des cycles de violences dans les provinces de l'est, de Kwango et Mai-Ndombe, interpellée par la montée des tensions intra-communautaires dans l'espace Grand-Katanga et Grand Kasaï, notre Eglise invite le Chef de l'Etat à s'en tenir à son engagement de ne pas revenir aux erreurs du passé, lui demande d'ouvrir un dialogue national entre fils et filles du pays, en vue de reconstruire la cohésion nationale, autour des causes communes que sont la paix , la sécurité et la gouvernance de notre pays », a déclaré le pasteur Dominique Mukanya, rapporteur national du Synode national de l'ECC.

Une nouvelle dynamique de gestion des provinces

L'Eglise protestante de la République démocratique du Congo a aussi exhorté les assemblées provinciales à élire en toute responsabilité les personnes qui vont apporter une nouvelle dynamique de gestion des provinces et leur développement.

« Nous demandons aux députés provinciaux d'élire en toute responsabilité les gouverneurs qui apporteront une nouvelle dynamique de développement dans nos provinces. Aussi, le choix des sénateurs doit tenir compte des enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'heure », a déclaré le pasteur Dominique Mukanya.

Finaliser la mise en place de la justice transitionnelle

L'Eglise du christ au Congo a aussi réitéré au Chef de l'Etat « la demande de finaliser la procédure de la mise en place des mécanismes de Justice transitionnelle en vue de poursuivre les auteurs nationaux et internationaux des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que des crimes économiques commis en RDC ».

L'ECC a aussi, dans sa déclaration, dénoncé le protocole conclu entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeurs durables des matières premières.

« Nous fustigeons avec fermeté l'accord sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières conclu entre l'Union Européenne et le Rwanda, dans un contexte où plusieurs rapports internationaux précisent l'implication directe de ce pays voisin dans le pillage systématique des matières premières au prix des crimes contre l'humanité en RDC », a déclaré le pasteur Dominique Mukanya.

Ces recommandations rendues publiques par le comité exécutif de l'Eglise du Christ au Congo sont les conclusions des travaux de la 62ème session ordinaire tenue du 24 février au 2 mars 2024.