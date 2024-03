Algérie: GECF - Boughali félicite le président de la République pour le succès du 7e Sommet

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a félicité, dimanche au nom des députés de l'APN, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le succès du 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement membres du forum des pays exportateurs de gaz (GECF), dont l'Algérie a abrité les travaux samedi.

L'APN "adresse à Monsieur le Président de la République ses félicitations, suite au succès du 7e Sommet du GECF à tous les égards, prouvant encore une fois la capacité et les potentialités de notre pays à accueillir les rendez-vous et les événements cruciaux et majeurs", lit-on dans le message de félicitations.

Le sommet a été couronné de "succès, car il a prouvé encore une fois que l'Algérie, pays pionnier dans l'industrie gazière, peut mener, orienter et contribuer à parvenir à des solutions à la crise énergétique mondiale, notamment dans le contexte des circonstances géopolitiques que connait le monde et face aux perturbations de la distribution et à l'exacerbation des appréhensions concernant la sécurisation des approvisionnements".

Pour M. Boughali, "l'Algérie qui joue, avec brio, le rôle de fournisseur et de partenaire fiable, emprunte une voie dictée par la sagesse et empreinte de clairvoyance influente concernant les aspirations de toutes les parties, tout en étant consciente que le défi aujourd'hui est désormais plus grand à la faveur de l'explosion de la demande sur le gaz, matière vitale et énergie propre".

Le Sommet d'Alger a porté "les aspirations des pays producteurs de gaz au devant de la scène et mis en exergue leur alliance en tant que l'une des organisations les plus importantes sur la scène énergétique mondiale, dont les décisions auront un retentissement mondial à l'avenir", a-t-il ajouté.

Après avoir exprimé sa fierté pour le succès de ce sommet, M. Boughali a salué l'inauguration de l'Institut de recherche sur le gaz (GRI) affilié au Forum, "lequel sera à la hauteur des attentes placées en lui, que ce soit en termes d'organisation de l'approvisionnement ou de conseils en tant que centre technologique en mesure d'élaborer des études stratégiques permettant aux pays du Forum de suivre les plans adaptés pour maintenir l'équilibre des marchés et protéger les prix contre les fluctuations menaçant les intérêts des producteurs".

"Nous vous renouvelons, Monsieur le Président, nos félicitations pour l'attention que vous avez accordée à cet événement important, et vous réaffirmons notre engagement à poursuivre notre marche sur cette voie sous votre direction pour construire l'Algérie prospère à laquelle le peuple aspire", a conclu le président de l'APN.