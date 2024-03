Algérie: Arkab examine avec son homologue omanais les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu dimanche à Alger, le ministre de l'énergie et des minéraux du Sultanat d'Oman, Salim Al Aufi, avec lequel il a évoqué l'état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines et les moyens de les renforcer, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère en présence de l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, du PDG du groupe Sonatrach et des cadres du ministère, les deux parties ont passé en revue les relations qualifiées d'excellentes entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines, précise la même source.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine de l'industrie gazière et pétrolière et les moyens de les renforcer, ainsi que dans les domaines de la prospection, du développement et de l'exploitation des hydrocarbures, et de la pétrochimie, à travers le renforcement de la coopération entre Sonatrach et les sociétés omanaises à l'instar de la société "Abraj".

Les deux ministres ont, en outre examiné les moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, du développement de l'hydrogène et de la formation, conclut le communiqué.