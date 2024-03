Ile Maurice: Priya Toolsee après son expulsion - «J'œuvre pour les villageois... »

La conseillère du village de Mare-d'Albert, Priya Toolsee, 42 ans, vit un moment pénible. Alors qu'elle s'apprête à épouser le président du conseil de district de Grand-Port, Rajeev Jangi, elle a été expulsée de son équipe, qui l'accuse, selon ses dires, de «trahison». Elle a demandé une injonction de la cour.

L'affaire sera appelée le 13 mars. Entre-temps, Priya Toolsee ne veut pas en dire plus à ce sujet. Mais toujours est-il que depuis plus d'un an, ditelle, elle vit dans la tourmente pour avoir été choisie comme dulcinée par nul autre que le président du conseil de district de Grand-Port, Rajeev Jangi, connu pour sa proximité avec le Parti travailliste (PTr). Cela, alors que l'équipe de Priya Toolsee et elle-même sont connues pour être proches du pouvoir.

Tout commence quand Priya Toolsee est élue pour la première fois en tant que conseillère en novembre 2020 aux dernières élections villageoises. Avant cela, elle soutient qu'elle était très active dans son village où elle faisait du social. En février 2022, elle devient vice-présidente de son équipe où elle continue sur sa lancée dans le village de Mare-d'Albert. Celui d'oeuvrer au bien-être de ses mandants-villageois.

«Étant couturière à mon propre compte, je me consacre corps et âme à être présente sur le terrain en modifiant mon emploi du temps et en m'organisant en conséquence.» Ainsi, explique Priya Toolsee, elle a résolu plusieurs problèmes comme les points de lumière qui devaient être réparés, l'asphaltage des routes, entre autres. «Je me suis donnée à 100 %.» À la fin de 2022, elle est élue conseillère de district et représente son village au conseil de district de Grand-Port.

C'est en janvier 2023 qu'elle aurait commencé à avoir des différends avec son groupe. «Ils me disaient que je ne faisais plus partie de la majorité, que je leur étais infidèle. Mais Rajeev et moi étions ensemble depuis quelque temps déjà. Je pense que tout cela n'était qu'un prétexte pour que je cède ma place de conseillère de district.» Elle ajoute qu'elle est toujours au MSM et le restera même si elle épouse un proche des rouges. «J'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre et les trois députés de la circonscription.»

Cependant, confie Priya Toolsee, elle est mentalement fatiguée et stressée par cette situation. «Ils me disent que ma carrière politique est terminée mais il n'a jamais été question de politique. Moi je travaille pour le village.» Elle fait ressortir que l'épisode expulsion de son parti ne la démotive nullement. «Mo kontan mo travay ek mo anvi montré bann madam ki bizin pa dékourazé dan lavi. Il faut se battre pour ses droits.» Elle ajoute que depuis que l'affaire a éclaté en début de semaine, elle bénéficie non seulement du soutien de ses proches, de son fils de 21 ans, mais aussi des habitants de la région. «Ce qui est très encourageant...»