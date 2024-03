Ile Maurice: Les six victimes membres du groupe Trikaal Sena de Triolet

Les six victimes qui ont péri dans l'incendie de leur kanwar vers 18h30 près d'Ashram Road, Arsenal, en ce dimanche 3 mars sont issus du groupe Trikaal Sena et habitent Triolet.

Pendant ce temps, à Arsenal, en cette triste soirée, les chants en l'honneur du Dieu Shiva ont laissé la place aux pleurs et à la colère.

«Pravind ki fer to in alé», éclate en sanglots une dame, abattue. Une autre au milieu des autres proches et curieux regroupés sur le lieu du sinistre, montre une ligne électrique de haute tension que le kanwar a touchée. Du kanwar justement, il ne reste plus rien. Tout est en cendres. Des serviettes et des pairs de savates qui traînent encore sur l'asphalte témoignent de l'horreur qui s'est jouée plus tôt.