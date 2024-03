Maroc: Le CCG salue les chantiers de réforme entrepris par le Maroc sous la conduite de SM le Roi

Riyad — Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont salué, dimanche à Riyad, les réformes et les chantiers entrepris par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, pour développer les différents secteurs socio-économiques et les infrastructures du Royaume.

Dans son allocution, le Secrétaire général du CCG, Jasem Albudaiwi, a salué les réformes majeures initiées par SM le Roi dans les différents domaines politiques et économiques, tout en insistant sur l'importance du partenariat stratégique liant les deux parties qui a été réaffirmée lors de la dernière réunion de Doha.

Pour sa part, le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Qatar et président de l'actuelle session du Conseil, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a félicité le Royaume pour l'organisation tripartite de la Coupe du Monde 2030 de football aux côtés de l'Espagne et du Portugal, réaffirmant la disposition des pays du CCG à apporter le soutien nécessaire au Maroc et à contribuer à la mise en oeuvre des chantiers initiés par le Royaume sous le leadership de SM le Roi en vue d'accueillir cette manifestation planétaire.

Cette réunion, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et Leurs Altesses et Excellences les ministres des Affaires étrangères des pays membres du CCG, a été l'occasion de renforcer les fondements solides du partenariat stratégique liant les deux parties, conformément à la Vision de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et Ses frères Chefs d'État du Golfe.