Angola: L'OMC s'engage à mettre en oeuvre le système de règlement des différends

Luanda — La 13ème Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un forum auquel l'Angola a participé, a renouvelé samedi, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, l'engagement de mettre en oeuvre un système de règlement des différends complet, fonctionnel et accessible à tous les membres, jusqu'en 2024.

La réunion, à laquelle a participé le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguéns, a convenu d'améliorer "dispositions relatives au traitement spécial et différencié" pour les pays en développement et les moins avancés (PMA).

Les Membres, qui ont défini un programme de réforme tourné vers l'avenir de l'OMC, sont convenus de poursuivre les négociations dans tous les domaines où la convergence était difficile lors de la CM13 (13e Conférence ministérielle).

Les Membres ont adopté la Déclaration ministérielle d'Abou Dhabi, dans laquelle ils se sont engagés à préserver et à renforcer la capacité du système commercial multilatéral, avec l'OMC en son centre, à répondre aux défis commerciaux actuels.

La Déclaration d'Abou Dhabi souligne le caractère central de la dimension développement dans les travaux de l'OMC et reconnaît également le rôle que le système commercial multilatéral peut jouer pour contribuer à la réalisation du Programme 2030 des Nations Unies et des objectifs de développement durable.

%

Les membres ont reconnu la contribution de l'autonomisation économique des femmes et de leur participation au commerce, à la croissance économique et au développement durable.

D'un autre côté, ils ont reconnu le rôle et l'importance des services pour l'économie mondiale, car ils génèrent plus des deux tiers de la production économique mondiale et représentent plus de la moitié de tous les emplois.

Ils ont encouragé les organes compétents de l'OMC à poursuivre leurs travaux pour examiner et mettre à profit tous les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 et pour élaborer rapidement des solutions efficaces en cas de futures pandémies.

Les ministres ont adopté une Déclaration ministérielle qui répond à un mandat de 23 ans visant à réviser les dispositions relatives au traitement spécial et différencié (TSD) pour les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA), en vue de les rendre plus précises, efficaces et opérationnelles.

Au début de la Conférence, les ministres ont officiellement approuvé les conditions d'adhésion à l'OMC des Comores et du Timor oriental, les premiers nouveaux membres depuis près de huit ans.

Ils ont convenu de mesures concrètes pour faciliter la sortie de la catégorie des pays les moins avancés.

En ce qui concerne le commerce électronique, ils ont chargé le Conseil général de procéder à des examens périodiques du programme de travail sur le commerce électronique et de présenter des recommandations d'action à la Conférence ministérielle.

La Conférence ministérielle est l'organe décision suprême de l'Organisation mondiale du commerce, supervisant les règles du commerce entre les nations, y compris le commerce des biens, des services et de la propriété intellectuelle.

La Conférence ministérielle a réuni environ quatre mille ministres, hauts responsables du commerce et autres délégués des 164 membres de l'OMC, ainsi que des représentants de la société civile, des entreprises et des médias mondiaux.

Initialement prévue les 26 et 29 février, la CM a été prolongée dans un ultime effort pour parvenir à des résultats sur les différentes questions qui étaient sur l'ordre du jour.

DC/LUZ