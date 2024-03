Ile Maurice: Violée par un récidiviste - Rita, 80 ans, raconte son cauchemar

Assise sur son lit d'hôpital, les images terribles défilent dans sa tête. Rita (prénom d'emprunt), n'arrête pas de repenser au malheur qui lui est arrivé. Les heures passent et les mauvais souvenirs remontent à la surface. Et à chaque fois que cela revient, cette grand-mère de 80 ans a envie de vomir... Elle a été violée par un récidiviste, mercredi aux petites heures du matin... Le suspect, Kurseley Favory, aussi connu comme Canard, âgé de 43 ans, un habitant de la localité, a peu après, dans la journée, été arrêté; il est passé aux aveux. C'est sous la menace de deux couteaux qu'il a commis son acte odieux.

La vieille dame, connue pour être joviale et pimpante d'habitude, a perdu sa joie de vivre. Son corps frêle en tremble encore. Elle confie d'une voix timide qu'elle a récemment quitté Henrietta, où elle a vécu pendant de longues années, pour venir vivre à Trèfles. «Ti mo prémyé lanwit dan sa lakaz-la... Monn dormi trankil. Mé ver 4-er dimatin, mo tann katiang-katiang, mo ti krwar sat, ler mo ouver mo lizyé mo trouv enn boug ek dé kouto dan so lamé. Li dir mwa pa kriyé, to bouzé to mor...» Elle explique que le suspect lui a ensuite ordonné de venir prendre place sur le canapé, avant de lui dire que quelqu'un l'avait envoyé pour la tuer.

(Canard avait déjà été accusé du viol d'une septuagénaire en 2020.)

Effrayée, choquée, tétanisée, la vieille dame s'est pliée aux ordres de Canard. «Linn dir mwa tir mo rob (...) Linn koumans fer so bann zafer malang. Monn koumans priyé. Monn dir Bondié donn mwa kouraz pou andir sa...» De poursuivre avec peine : «Létan mo pa pé kapav fer seki li pé dir mwa, li zour mwa...» Rita a enduré cet acte atroce pendant lequel elle a subi des blessures. «Mo pa ti vinn isi pou touy twa mwa, mo ti zis anvi sa...» lui lance alors le récidiviste, arborant un rictus satisfait.

«Je me suis rendue dans la salle de bains et lui est parti à l'étage. J'ai ramassé les couteaux et il a pris mes deux téléphones et d'autres affaires qu'il a mis dans un sac», relate la vieille femme. «Apré li dir mwa, 'korek, mo alé, aster to kapav ferm to laport'.» Traumatisée, perdue, ne sachant quoi faire, elle a pris sa douche avant d'attendre le lever du jour qu'un proche arrive pour se confier. Ce dernier l'a aussitôt conduite au poste de police de Stanley pour rapporter le cas.

«Enn démon koumsa»

Les policiers ne tarderont pas à identifier le suspect, car Canard était déjà en liberté conditionnelle après le viol d'une septuagénaire, qui habitait Trèfles, elle aussi. Il a utilisé le même modus operandi qu'en 2020... Canard a, qui plus est, un casier judiciaire éloquent, étant impliqué dans des cas de sodomie sur mineur, d'attentat à la pudeur, mais aussi de vol.

Le cas de Rita, le calvaire qu'elle a subi, a choqué les habitants de la localité. «Enn démon koumsa pa kapav res an liberté. Pa bizin donn kosyon bann malad koumsa. Enn dimounn népli an sékirité dan so lakaz», lâche un habitant avec colère. Plusieurs intervenants mettent l'accent sur le fait que Canard est connu dans la localité pour être un pervers et tous demandent que la justice soit plus sévère envers ce type de personne, car même après qu'il a été emprisonné, il n'a pas retenu la leçon. «Ou trouv sa enn dimounn kinn kompran ou ? Linn fer prizon sipa komié kou, li lor kosyon, li rant kot enn lot bolfam san defans li viol li. Kot lazistis ?»