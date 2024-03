Ile Maurice: Un policier interrogé

Samedi 2 mars, le détenu Beardley Kurt Smith Sainte Marie, âgé de 29 ans, sans profession et résidant à Baie-du-Tombeau, a été admis au service 2-3 de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, avant de s'évader.

Un policier du poste de police de Roche-Bois était la sentinelle auprès du détenu lorsque l'incident a eu lieu. Interrogé dans les locaux de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis-Sud, le policier a affirmé avoir vu le détenu profondément endormi après que ce dernier ait reçu son déjeuner du personnel médical.

Le policier s'est dirigé vers les toilettes, situées à environ 15 mètres du lit du détenu, et à son retour, il a vu que ce dernier avait disparu, et que les menottes et les chaînes pour les pieds étaient accrochées à chaque extrémité du lit. Il a interrogé d'autres patients et le personnel médical, mais tous ont déclaré ne pas avoir vu le détenu.

Il l'a cherché à l'intérieur et aux alentours de l'hôpital, mais en vain. Il a contacté son sergent du poste de police de Roche-Bois et ce dernier est arrivé plus tard avec une équipe pour chercher le prisonnier, mais il n'était nulle part.

C'est plus tard dans la soirée que la CID de Port-Louis-Nord a réussi à capturer le fugitif.

Beardley Kurt Smith Sainte Marie a expliqué qu'il avait planifié son évasion, ayant trompé le médecin traitant à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo pour obtenir une admission et faisant semblant d'être profondément endormi.

Il attendait l'opportunité de s'échapper. Lorsqu'il a vu le policier se rendre aux toilettes, il s'est évadé sans l'aide de personne. Le détenu est retourné dans la cellule de la police de Roche-Bois et le policier a été autorisé à partir après une enquête par ordre de son supérieur.