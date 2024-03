Algérie: Renouvellemnt de l'accord de partenariat entre les universités de Blida et de Kirikkale

BLIDA — L'accord de partenariat entre l'université de Blida1 et celle de Kirikka (Turquie) a été renouvelé, dimanche, pour une durée de trois ans, dans le cadre du renforcement de la coopération scientifique entre les deux pays.

L'accord a été signé par le professeur Arsan Aslan (côté turc) et le professeur Mohamed Benzina (côté algérien).

Dans son allocution, M. Benzina a estimé que cette convention est de nature à "consolider les relations entre les deux parties et de permettre aux étudiants et professeurs de coopérer dans les domaines des laboratoires et de la formation".

Le Pr. Aslan a, pour sa part, exprimé son souhait que cet accord soit "couronné de résultats palpables dans les prochaines années, de manière à permettre un développement des relations bilatérales dans le domaine de la recherche scientifique et de l'échange d'expériences".

Il a rappelé les relations historiques et culturelles liant les deux pays, appelant les étudiants algériens à profiter des laboratoires de recherche scientifique dont dispose l'université turque.

La convention signée entre les deux parties englobe différents domaines et spécialités, dont la médecine, la médecine vétérinaire, l'électronique, les sciences aéronautiques et la mécanique.

A noter que de nombreux enseignants de l'université de Blida 1(Institut des sciences vétérinaires) se sont déjà rendus à l'université de Kirikkal dans le cadre de projets de recherche communs, selon M. Benzina.

En marge de la signature de l'accord de coopération, la délégation universitaire turque a suivi un exposé détaillé sur les facultés et instituts de l'Université de Blida1 et sur les opportunités de coopération disponibles entre les deux pays et a visité d'un certain nombre de ces structures, dont l'Institut d'architecture et d'urbanisme.

L'université de Blida1 a signé, fin janvier dernier, une convention de partenariat avec l'université turque "Atatürk" pour renforcer les relations de coopération entre les deux parties, rappelle-t-on.