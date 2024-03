Angola: Le gouverneur interagit avec les autorités traditionnelles sur les terres agricoles

Sumbe (Angola) — Le gouverneur de Cuanza Sul, Job Capapinha, a interagi samedi, à Quibala, avec les autorités traditionnelles sur les procédures d'attribution de terres à des fins agricoles, en vue d'adapter le processus à la législation foncière.

Le gouverneur de Cuanza Sul a mentionné, dans son intervention, qu'il existe depuis un certain temps des divergences entre le rôle de l'État et le pouvoir traditionnel, ce qui entraîne des chevauchements de pouvoirs, créant ainsi un embarras pour les demandeurs de terres à des fins agricoles.

Pour cette raison, a-t-il précisé, « nous avons convoqué cette réunion parce que nous avons constaté que le processus de légalisation des terres à diverses fins a vu plusieurs violations des règles de la part des chefs coutumiers qui ont émis des déclarations sur la propriété foncière.

Pour inverser la situation, nous allons savoir dès maintenant que le chef coutumier doit produire. En principe, l'information sur la situation d'un espace requis et d'autres formalités administratives sont effectuées par les administrations communales et municipales, en passant par l'Institut géographique et cadastral de l'Angola (IGCA), et seulement ensuite parviennent-elles entre les mains du gouverneur, pour la décision finale».

Job Capapinha a estimé qu'en raison du potentiel en terres arables, de l'eau abondante et d'un climat favorable pour diverses cultures, la province de Cuanza Sul a été un espace attractif pour de nombreux investisseurs du secteur agricole et d'élevage, dont l'antichambre implique l'acquisition de terres et, en raison des différents accidents enregistrés, de nombreux investisseurs ont exprimé des craintes quant à la légalité du processus.

En conséquence, Job Capapinha a demandé aux chefs coutumiers d'agir correctement pour encourager les investisseurs à venir dans la province et à demander des espaces pour le développement de la province.

«À partir de cette réunion, nous attendons de nos chefs traditionnels qu'ils agissent plus correctement, en utilisant les nouvelles modalités, où les chefs coutumiers fournissent des informations qui certifient que l'espace requis ne constitue pas un motif de conflits à l'avenir », a-t-il indiqué.

Le gouverneur de Cuanza Sul a profité de l'occasion pour souligner, au cours de la réunion, que la province a tout pour produire des aliments, faute d'investissements privés, pour produire des biens et des services, mais aussi pour garantir des emplois aux habitants de la province et au-delà.