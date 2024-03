Angola: L'ambassadrice au Portugal réitère son travail pour résoudre les problèmes de la diaspora

Lisbonne — L'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, a réaffirmé, à Lisbonne, l'engagement du Gouvernement à continuer à travailler pour résoudre les problèmes de papiers des Angolais dans ce pays.

La diplomate a indiqué qu'il y a encore des citoyens qui manquent de documents angolais, mais lorsqu'ils se rendent aux postes consulaires, ils reçoivent les informations nécessaires sur leur situation et les démarches à suivre pour obtenir des documents.

Maria de Jesus Ferreira réagissait samedi aux préoccupations des représentants des associations angolaises de la diaspora et des étudiants, liées au manque de papiers, de légalisation et d'hébergement sur le territoire portugais, lors d'une réunion d'écoute à la communauté.

Elle a souligné que la représentation diplomatique assistait également les étudiants et patients lorsqu'ils recourent aux installations de l'État angolais.

La consule d'Angola à Lisbonne, Vicência de Brito, a précisé que le consulat menait des campagnes pour que les citoyens puissent traiter les cartes consulaires, les cartes d'identité et les passeports dans diverses zones de Lisbonne.

Concernant les Angolais emprisonnés à Lisbonne, Vicência de Brito a indiqué que l'État angolais travaillait avec les entités compétentes pour résoudre les problèmes de papiers auxquels beaucoup sont confrontés.

Lors de la réunion, les citoyens ont déclaré que le nombre d'Angolais a augmenté et qu'ils arrivent souvent au Portugal sans aucune orientation et font face à des difficultés allant du logement au manque de travail et aux problèmes de légalisation.

Le représentant de l'association Quinta do Mocho, Domingos Cipriano, a déclaré qu'en 2022, ils contrôlaient 437 Angolais. De nombreux membres résidant au Portugal depuis plus de 20 ans n'ont toujours aucun document angolais.

Maria Daio, de l'Association des Angolais de Madère, a demandé aux entités angolaises de visiter cet archipel, car il offre de nombreuses opportunités d'emploi pour les Angolais et

S'adressant à la presse, le député Gonçalves Muandumba a promis de porter toutes les préoccupations présentées par ses concitoyens aux autorités compétentes.

Plus de 220 personnes de 45 associations angolaises et une délégation d'actuels et anciens députés angolais ont pris part à la réunion, conduite par Gonçalves Muandumba et João Martins, tous deux du MPLA.