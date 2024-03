Tunisie: C3 / Groupe C / Dernière journée / CA-APC LOBITO (1-1) - La grande désillusion !

Un film d'horreur pour un CA éjecté de la C3 à ce stade de la compétition. Inacceptable !

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Temps frais. Pelouse en bon état. Public nombreux. Phase de groupes. 6e journée. CA-APC Lobito (1-1). Buts de Kingsley Eduwo (58') et Samuel (78'). Arbitrage de Clément Franklin Kpan (Côte d'Ivoire), assisté par Eba Médard Wenceslas Ettien et Koabenan Prosper Adiouman. Avertissement: Abel Siké.

CA: Moez Hassan, Skander Laabidi, Taoufik Cherifi, Gaith Zaalouni, Federico Bicoro, Ahmed Khélil, Chiheb Laabidi (Zouheir Dhaouadi), Bassem Srarfi, Taieb Meziani (Rached Arfaoui), Hamdi Laâbidi (Wissem Ben Yahia), Kingsley Eduwo.

APC Lobito: Almeida, Candumbo, Quintas, Sukuakueche, Camuege (Siké), Ramos, Makusa José (Samuel), Paulino, Cachimali, Ngimbi (Evandro), Mario Kita.

Lors de la 2e journée de la phase de groupes, l'Académica Petróleos Clube do Lobito avait été battu (1-3) par le Club Africain dans son fief angolais du stade 11- Novembre. Une victoire qui a déblayé le chemin pour le CA et quasiment maintenu à quai l'Academica Lobito au sein du groupe C. Voilà pour la physionomie générale, alors que volet situation d'avant-match, pour le CA, hier, la donne était on ne peut plus claire : battre le représentant angolais pour filer en quarts de finale, et aussi effacer en passant le cuisant revers concédé au Baba Yara Stadium face aux Ghanéens de Dreams lors de la 5e journée.

Dans le vif du sujet à présent, passons au déroulé du match, mais notons aussi que Mondher Kbaier a opté comme attendu pour une orientation en 4-2-3-1 avec la paire Skander Laabidi-Cherifi dans l'axe, Zaalouni et Bikoro sur les flancs (ce dernier occupant un poste qu'il découvre), le duo Khélil-Chiheb Laabidi au ratissage-quadrillage, Srarfi sur le couloir droit, Hamdi Laabidi sur l'aile opposée, Meziani au «dispatching» et Eduwo en pointe. Un onze différent des précédents, vu les absences pour blessures de Bedoui, Omrani, Taoues et autre Hamrouni. 26 secondes de jeu, Hamdi Laabidi dévisse au moment de conclure.

Le ton est donné face à un adversaire déjà éliminé et qui devait donc évoluer sans aucune pression. 13', rien à se mettre sous la dent jusque-là avec un onze clubiste qui se cherche encore. 20', le tir d'Eduwo est repoussé par le gardien sur Zaâlouni dont la frappe passe au-dessus des montants adverses. 29', Cherifi centre vers Hamdi Laâbidi qui reprend de la tête bien au-dessus des cages. 35', le latéral-volant Zaâlouni sort de sa boite, déboule et perce mais bute finalement sur un regroupement défensif au moment de conclure. 41', Skander Laabidi monte sur le front mais son heading se heurte au gardien. Le CA ne trouve pas encore la faille face à un onze qui a pourtant encaissé 16 buts en phase de groupes jusque-là. Pause à présent.

Scénario hitchcockien

De retour des vestiaires, Ben Yahia signe son entrée alors que le premier tournant du match intervient juste avant l'heure de jeu. 58', Srarfi, d'une pichenette, sert Ben Yahia qui remet vers Eduwo, et ce dernier fait trembler les filets d'un retourné spectaculaire. 66', sur balle arrêtée, Srafi enveloppe mais le gardien Almeida s'envole. 78', les choses se compliquent pour le CA. Samuel Chissapa Cachimbombo s'infiltre sur le couloir gauche, insiste et dépose le ballon dans les filets clubistes.

Le CA ne se décourage pas, mais le ballon d'Eduwo ne franchira pas pour autant la ligne de but à la 84'. Six minutes de temps additionnel décrétées par l'arbitre Ivoirien. Tension intense en fin de match avec un scénario hitchcockien où les puristes de tous bords sont tenus en haleine. Au final, ce fut un film d'horreur par les fans clubistes ! Alors que l'arbitre ivoirien siffle la fin du match à Radès, Rivers United vient à bout de Dreams FC (2-1) dans un scénario arrangé sans le moindre doute avec 13' de temps additionnel (pauvre football africain) et le rejoint en quart de finale. Le CA ne peut que s'en vouloir d'avoir raté le coche face à l'équipe la plus faible du groupe. Inacceptable et indigne de la stature de ce monument du football en Tunisie !