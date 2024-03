Afrique: Le CAB solide au poste - La victoire du cran !

Les Cabistes se sont déchaînés en seconde période de jeu.

Précédemment, la défaite-surprise à Gafsa s'est avérée un bon stimulant pour les camarades de Ben Zitoun contre l'AS Soliman à Bizerte. Soutenus par un public venu en grand nombre, ils n'ont pas laissé passer l'occasion pour se racheter. Une réaction immédiate pour justifier, si besoin est, que le revers subi face à El Gawafel n'était qu'un accident de parcours ! Mais rien n'était évident au départ sur le terrain ! D'abord parce que le CAB allait jouer sans cinq titulaires et puis l'équipe du Cap Bon sait bien voyager.

Deux arguments importants qui ont fait que les fans «jaune et noir» appréhendaient à juste titre cette confrontation. Cette appréhension était partagée par Maher Kanzari : «Nous sortons d'une déception et les absences de cadres dans l'équipe, dues à des suspensions et des blessures, n'étaient pas pour arranger les choses ! Nous étions contraints de titulariser plusieurs jeunes à la fois à savoir Rhimi, Allalah et Akremi en défense, un compartiment de jeu sensible, pour pallier ces défaillances.

La prudence s'imposait dans de telles conditions. La preuve est que la victoire a mis du temps à se dessiner», disait-il au terme de la rencontre. Et d'ajouter : «L' ASS nous a posé des problèmes en première mi-temps. Nous n'avons pas trouvé les solutions appropriées pour prendre en défaut les défenseurs adverses qui ont bien fermé les espaces. Il a fallu attendre la deuxième mi- temps pour que la situation se débloque avec ce joli heading du désormais buteur Taieb Ben Zitoun (51')».

Le geste technique de Ben Zitoun

L'ouverture du score a permis ainsi aux Cabistes de créer davantage de brèches dans la défense visiteuse notamment sur les côtés. Il faut reconnaître également que l'incorporation de Alahassan Conté, qui était pourtant convalescent, a donné plus d'allant et de mordant au compartiment offensif. Et c'est justement suite à une passe judicieuse de Conté à droite que Guessmi, héritant d'un retrait de Mechergui, centre vers Ben Zitoun, encore lui, qui reprend d'un coup de ciseaux le ballon en pleine lucarne. C'était tellement beau que Maher Kanzari n'a pas pu cacher sa satisfaction ! Avec cette nouvelle victoire, le CAB consolide avant la fin de la phase aller, déjà, sa place de leader. L'avenir semble prometteur pour la jeune vague «jaune et noir», largement perfectible.