Madagascar: MEH et ses partenaires - Reboisement à Farahantsana Mahitsy, pour un avenir vert

La préservation de l'environnement a des impacts conséquents sur la performance de la production d'énergie, notamment au niveau des centrales hydroélectriques, selon le MEH et ses partenaires.

Une journée d'action écologique. C'est ce que le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a organisé à Farahantsana Mahitsy, vendredi dernier, avec ses partenaires, en faveur du développement durable. Cette initiative de reboisement, résultat d'une collaboration étroite entre le MEH et divers acteurs, reflète une vision commune : préserver les ressources naturelles de la Grande Île pour les générations futures. L'événement, qui a réuni des acteurs clés du secteur énergétique, des représentants partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres de la société civile, a été l'occasion de planter 13 000 arbres dans le domaine de la centrale hydroélectrique de Farahantsana Mahitsy. Sous la houlette du ministre Olivier Jean-Baptiste et du président directeur général de Tozzi Green, Davide Giachero, cette journée a marqué un pas de plus vers la réalisation des objectifs de reforestation du pays.

Au-delà de l'aspect symbolique de la plantation d'arbres, cette initiative revêt une importance capitale pour la préservation des bassins versants et la protection des ressources hydriques de la région. Alors que le changement climatique menace les écosystèmes et fragilise les économies locales, le MEH affirme sa détermination à agir pour inverser cette tendance néfaste.

Optique durable

Le ministre Olivier Jean-Baptiste a souligné l'importance de cette initiative dans le cadre de la Politique Générale de l'Etat (PGE), mettant en avant la nécessité d'une approche durable pour répondre aux défis environnementaux contemporains. Chaque arbre planté représente un engagement envers la préservation de la biodiversité et la sauvegarde des ressources en eau de Madagascar. Cette opération de reboisement s'inscrit parfaitement dans la nouvelle politique énergétique (NPE) de Madagascar, qui met l'accent sur les énergies renouvelables. Avec un potentiel hydroélectrique de plus de 7 200 MW, la conservation de cette ressource constitue un pilier essentiel du développement économique et social du pays. Dans une déclaration visionnaire, le ministre Jean-Baptiste a souligné l'importance des énergies renouvelables pour l'avenir énergétique de Madagascar, tout en rappelant l'impact positif de chaque arbre planté sur la préservation de l'écosystème et la protection des ressources naturelles. Bref, cette initiative de reboisement du MEH et de ses partenaires incarne un engagement fort en faveur d'un avenir vert pour Madagascar. Elle témoigne de la volonté commune de construire un avenir durable, où les générations futures pourront jouir d'un environnement préservé et d'une économie prospère.