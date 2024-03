Tunisie: Expatriés - Retour en grâce de Bronn

Le défenseur central Dylan Bronn est revenu au premier plan avec la prestigieuse formation suisse Servette FC.

Bronn a rapidement gagné une place de titulaire, alors que son club genevois se porte bien, jouant sur trois tableaux à des tours très avancés : championnat, coupe et C4. Il a disputé tout le match victorieux face à St-Gall 2-0 et a récolté la note de 7,4. Son club est second à une longueur derrière les Young Boys de Berne. Son compère en défense et nouvelle recrue, Omar Rekik, est moins verni puisqu'il ne peut encore jouer, faute d'une bévue administrative de la direction du club...

Saâd entre et marque

Pour son retour de suspension, Elias Saâd a encore fait parler de lui. Entré à la 62e minute de jeu, il marque le but de la réduction du score à la 89e face à Schalke mais doit s'incliner avec le leader St-Pauli 3-1. Un retour probant avec une note de 6,9 sur sofascore.

Skhiri et Laidouni sur le banc

Elyes Skhiri avec l'Eintracht Francfort, vainqueur de Heidenheim 2-1, et Aissa Laidouni, avec l'Union Berlin défaite face à Dortmund 2-0, ont débuté sur le banc de touche. Si Skhiri est entré à la 66e pour suppléer R. Koch blessé, Laidouni n'est pas entré sur le terrain...

Ben Ouannès accroché

Sivaspor a accroché Kasimpasa et son ailier droit Mortadha Ben Ouannès. Il est sorti à la 77e sur une note correcte de 7,1. Larguée, Kasimpasa reste 5e mais doit regarder plus derrière que devant pour une place à l'Europe...

La passe de 5 pour Sahli

Entré à la 69e, Wajdi Sehli s'est imposé avec Radnicki 1923 pour la 5e fois de suite en ligue serbe. Une victoire contre IMT 1-0 qui place son club à la 5e place.

Maâloul passeur

Lors du match face à Young Africans, Ali Maâloul a offert une passe décisive pour Chehata qui offre un succès 1-0. Maâloul a disputé toute la partie avec une note de 8,4.

7e but pour Msakni

Avec une note de 8,4 contre Al Rayan et malgré une défaite 3-2, l'ailier gauche d'Al Arabi, Youssef Msakni, a marqué son 7e but de la saison en championnat et terminé la partie. Mais il a récolté aussi un carton jaune. Quant au milieu axial d'Al Gharrafa, Ferjani Sassi, il est à créditer d'un but face à Al Duhail avec la note 8 et un avertissement. Son club est dauphin d'Al Sadd, leader de la ligue du Qatar.

Ali Youssef marque et sort...

Lors du match nul de Hacken face à Brommapojkarna 1-1 en coupe de Suède, Ali Youssef a encore marqué. Aligné d'entrée aux côtés de Armor Laâyouni, il est sorti à la 42e après son but précoce à la 5e. Laâyouni a terminé la partie.

Cherni le régulier

Le latéral gauche Mohamed Amine Cherni fait preuve de régularité à Laval. Il aligne les bons matchs, avec une note de 7,4 face à Amiens.

Cherni a disputé toute la partie et permis à Laval de rester sur le podium. Juste derrière, Caen, passée 5e au prix d'une belle remontée, constitue une menace pour Laval. Le métronome Ali Abdi, plus émoussé à Pau, n'en a pas moins gagné 3-2 et disputé toute la rencontre.

Première titularisation pour Mejbri

Hannibal Mejbri a été titularisé lors de la victoire du FC Séville face au Real Sociedad 3-2. A l'origine du premier but, il est sorti, remplacé à la 53e avec une note moyenne de 6,5. Le club sévillan s'éloigne de la zone rouge.