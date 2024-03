Tunisie: Les feuilletons de Ramadan 2024 - Du nouveau et des suites

Le mois de Ramadan approche à grands pas. Les chaînes de télévision mettent les bouchées doubles pour proposer à leurs publics une programmation spéciale avec une production locale nouvelle comprenant des émissions religieuses, culinaires et surtout des feuilletons qui meubleront les longues soirées des jeuneurs. Même s'ils ne sont pas annoncés officiellement, on a pu glaner quelques informations sur les principaux feuilletons du mois de Ramadan 2024. Rares au niveau de la quantité avec des préparations, tournage et montage très tardifs, on espère que la qualité sera au rendez-vous.

Faute de moyens financiers sûrement, les feuilletons et séries sont rares. Trois feuilletons sont attendus au cours de Ramadan 2024 qui traitent essentiellement de questions sociales, à l'instar de «Bab Errizk », premier feuilleton réalisé par Heifel Ben Youssef d'après un scénario écrit par Mohamed Ali Dammak, et qui sera diffusé sur la chaîne Wataniya 1 avec comme tête d'affiche Kamel Touati, Mouna Noureddine, Khaled Houissa, Ali Khemiri, Slah M'sadek, Latifa Gafsi, Sadk Halwess, Yahia Faydi, Lotfi Najeh, Oussama Allem, Atef Bouzidi, Mourad Ben Nafla et Ramzi Abdeljawed.

Le feuilleton de 20 épisodes de 30 minutes chacune est du genre social. Les événements se déroulent entre la ville et la campagne et racontent l'histoire d'un groupe d'ouvriers d'une usine, leurs conditions de travail et les conflits auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Corruption, exploitation de la main-d'oeuvre et autres sujets sociaux seront abordés dans cet opus. Pour ce faire, la chaîne nationale a parié sur un jeune réalisateur qui a, à son actif, le scénario de la sitcom « El Icha Fen » (2012) et la série comique « Hajjer Land » (2014). C'est donc la première fois que Heifel Ben Youssef réalise un feuilleton d'envergure.

Après le succès de « Fallujah », feuilleton signé Saoussen Jomni, la chaîne privée El Hiwar Ettounsi propose une suite avec presque le même casting : Marouen Nordo, Nessim Zyaidiya, Mohamed Sayari, Fares Abdeldayem, Rym Riahi, Ahlem Fekih, Kaouther Bardi et Chakra Rameh. Ce drame social de revient en force pour une deuxième saison. La thématique abordée est la même : la jeunesse et ses dérives, l'abandon scolaire, les conflits avec les parents, la quête de soi, autant de matières à réflexion seront soulevées dans cette suite.

Sur la même chaîne, « Awled Moufida » enregistre un retour pour une 6e saison. Quatre ans séparent la 5e saison de la 6e. Ce feuilleton, qui a connu un succès considérable et suscité des polémiques, est de retour. Sami Fehri, l'auteur signe 15 épisodes pour Ramadan 2024 avec peu de changements du casting : Wahida Dridi, Fathi Heddaoui, Yassine Ben Gamra, Nidhal Saâdi, Nessim Zeydiaya, Najla Ben Abdallah et d'autres. Drogue, enfants hors mariage, argent et pouvoir sont les ingrédients essentiels sur lesquels évoluent « Waled Moufida » avec, à n'en pas douter, des surprises nouvelles qui ne manqueront pas d'alimenter les différents épisodes pour provoquer un débat public.

Rien n'a filtré du côté d'autres chaînes de télévision qui vont compter surtout sur les feuilletons turcs pour faire la concurrence avec les productions tunisiennes. Attendons voir !