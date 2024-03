Madagascar: Jirama - Deux cadres et un fournisseur, placés sous mandat de dépôt

Poursuivis pour détournement de deniers publics et de faux et usage de faux, un membre du conseil d'administration, un coordonnateur des régions de la Jirama ainsi qu'un fournisseur de cette compagnie nationale des eaux et de l'électricité sont placés sous mandat de dépôt à la maison centrale Antanimora samedi après avoir été auditionnés au Pôle Anti-Corruption.

Cette affaire porte sur l'acquisition de groupes électrogènes destinés à être utilisés dans les districts de Manja et Ambovombe. Selon l'information émanant du BIANCO, la découverte de ces infractions a fait suite à une dénonciation parvenue auprès de cette institution. Les enquêtes menées par le BIANCO d'Antananarivo ont mis en lumière un mode opératoire bien rodé d'abus de fonction, de détournement des deniers publics et de faux et usage de faux, en connivence avec une société.

La stratégie illégale mise en oeuvre consiste à déclencher une procédure d'urgence d'acquisition de groupes électrogènes pour la bonne marche des stations de la JIRAMA au mépris total des prescriptions du code des marchés publics puisque les marchés en question sont octroyés à une société complice qui ne figure même pas dans la liste des fournisseurs consultés et qui n'est pas qualifiée pour la prestation envisagée.

Les manœuvres déployées se déroulent comme suit : un responsable de l'approvisionnement de ladite compagnie nationale procède au lancement d'une demande de prix ; un autre responsable valide la demande d'accord d'achat d'urgence tout en attribuant la commande à la société qui va assurer l'achat en question. Laquelle, en tant qu'adjudicataire des marchés, achète les groupes, objet du contrat, auprès d'une entreprise de la capitale, spécialisée dans le secteur. Cette société adjudicataire surfacture les prix de ces groupes avant de les revendre à la JIRAMA à une somme exorbitante. Un autre responsable de la JIRAMA dresse la demande d'accord de paiement et les premiers responsables de la société d'État signent et remettent le chèque à la société adjudicataire complice. La boucle est ainsi bouclée.