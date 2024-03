Afrique: Arrivée au Ghana - Les premiers sportifs déjà sur place

Longtemps repoussés, les Jeux d'Afrique sont enfin là ! Du 8 au 23 mars, Maurice sera représentée sur 13 disciplines à Accra, au Ghana. Hier, les premiers sportifs mauriciens sont arrivés sur place et ont pris leurs repères au Village des Jeux.

Parmi eux, l'on retrouvait les représentants en badminton, la joueuse Kobita Dookhee et le Head coach de la sélection mauricienne, Mohammad Munna ainsi que les deux pongistes Ryan Desscann et Ruqayyah Kinoo, accompagnés de l'entraîneur national, Allan Arnachellum.

Arrivée deux jours plus tôt, Kobita Dookhee confiait que «le voyage fut long et à mon arrivée, on nous a placé dans un hôtel car le Village des Jeux n'était pas encore prêt. On ne s'alignera pas sur le tournoi par équipe donc on débutera le 8 mai avec les épreuves individuelles.»

Si ses coéquipiers, Julien Paul, Alexandre Bongout et Kate Foo Kune rentrent très prochainement, «l'objectif sera de ne pas viser moins que l'or sur les simples et les doubles. Avec les médailles que Julien et Kate ont décrochées lors des championnats d'Afrique, cela nous motive pour faire de notre mieux», soutient Kobita Dookhee.

La tâche ne s'annonce pas aisée avec plus de participants venant notamment du Bénin et du Ghana et la présence des cadors africains comme l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria.

À noter que le tirage au sort pour le tennis de table a eu lieu hier soir. La compétition démarre aujourd'hui avec les simples hommes et dames où Ryan Descann et Ruqayyah Kinoo seront en action.