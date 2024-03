Angola: Ouverture du centenaire du Cardinal Alexandre do Nascimento

Malanje — Une messe d'action de grâce, présidée par le président de la Conférence épiscopale d'Angola et São Tomé (CEAST), Mgr José Manuel Imbamba, a marqué ce dimanche, à Malanje, l'ouverture des célébrations du centenaire du cardinal Alexandre do Nascimento, qui sera commémoré le 1er mars 2025.

La messe, qui fait partie de la 1ère Assemblée de la CEAST, qui a lieu à Malanje, ont participé le Nonce Apostolique d'Angola et de São Tomé, Mgr Giovanni Gaspari, des évêques et archevêques, ainsi que les gouverneurs de Malanje et Cuanza-Norte, respectivement Marcos Nhunga et João Diogo Gaspar, et des fidèles.

Au cours de la messe, le président de la CEAST a souligné les réalisations du Cardinal Alexandre do Nascimento en faveur du développement de l'Église, de la société angolaise et du monde en général, en tant que religieux, soulignant que sa performance humaniste a contribué au progrès, à l'unité et au bien-être des Angolais.

Pour cette raison, il a dit qu'il était nécessaire d'honorer et de respecter le 99ème anniversaire du Cardinal Alexandre do Nascimento, célébré vendredi dernier, dont 72 ans ont été consacrés au sacerdoce.

La messe a également marqué l'ouverture du Jubilé 2025 et la fin de la Semaine de Solidarité nationale.

Retraité, Mgr Alexandre do Nascimento, actuellement le cardinal le plus âgé du monde, est né à Malanje, le 1er mars 1925, à Malanje.

Il a commencé ses études sacramentelles au séminaire de Bângalas, dans la municipalité de Quela, et a ensuite passé des années au séminaire de Malanje et plus tard à celui de Luanda.

En 1948, il commence sa licence en philosophie et sa licence en théologie à l'Université pontificale grégorienne de Rome.

Il fut ordonné prêtre le 20 décembre 1952 par Mgr Luigi Traglia.

De 1956 à 1961, il fut prédicateur à la Cathédrale et le 10 août 1975, il fut nommé évêque de Malanje, puis il a été nommé archevêque métropolitain de Lubango en 1977.

En 1983, sa création comme Cardinal a été annoncée par le Pape Jean-Paul II.

Actuellement évêque émérite de Luanda, Mgr Alexandre do Nascimento a également été président du CEAST, entre 1990 et 1997.

ACC/NC/LUZ