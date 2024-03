Madagascar: MEDD - AFD - Conférence sur la biodiversité

Dans le cadre de la visite à Madagascar de Rémy Rioux, directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD), le ministère de l'Environnement et du Développement durable(MEDD) a organisé une conférence sur la biodiversité. Co-organisée avec l'Université d'Antananarivo, la conférence qui s'est tenue vendredi dernier a porté sur le thème « Biodiversité et développement : agenda et solutions ». La conférence a été l'occasion pour les parties prenantes de débattre de sujets d'actualité liés à la biodiversité dont notamment, les données scientifiques dressant l'état des lieux sur la biodiversité à Madagascar.

Les parties prenantes ont également proposé des solutions innovantes pour la préservation de la biodiversité. Il est à noter que les priorités du gouvernement concernent la protection et la valorisation de la biodiversité à Madagascar. Sur ce point, d'ailleurs, un dialogue est engagé entre le ministre de l'Environnement et le directeur général de l'AFD pour échanger sur la situation et les actions à Madagascar, mais aussi pour élargir la réflexion aux enjeux internationaux et globaux.

Une démarche capitale quand on sait que la France, à travers l'AFD, intervient à Madagascar dans le domaine de la conservation de la biodiversité et des aires protégées depuis 2006, avec pour finalité de créer des opportunités de développement fondées sur une gestion durable des ressources naturelles. La France a été notamment l'un des premiers contributeurs de la Fondation pour les Aires Protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM).