Madagascar: Insécurité alimentaire - 14,8 millions d'Euros de l'AFD pour renforcer la lutte

Le projet Talaky Be fait partie des trois accords de financement signés entre le gouvernement malgache et l'Agence Française de Développement (AFD).

Lutter contre l'insécurité alimentaire par des pratiques agricoles durables visant à conserver les écosystèmes forestiers de la Région d'Anosy (Talaky Be). Une approche initiée dans le cadre du projet qui vise à « renforcer l'adaptation de l'agriculture et la résilience des communautés face aux changements climatiques » et qui est financé à hauteur de 14,8 millions d'euros (environ 72 Milliards d'Ariary) sur fonds délégués de l'Union Européenne. Ce projet entend soutenir le développement des territoires ruraux de 25 communes de la région Anosy. Ce, en s'alignant avec les engagements du gouvernement malgache dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'amélioration de la qualité nutritionnelle, la réduction de la pauvreté dans les territoires ruraux. A cela s'ajoutent également la conservation, la préservation de la biodiversité et des forêts.

Coopération

« Le Projet TALAKY BE s'insère dans une « Initiative Equipe Europe » - Union européenne, France et Allemagne - plus vaste, dans les deux régions du Grand Sud de Madagascar : Anosy et Androy ». En ce sens, il entend soutenir la conservation « des écosystèmes forestiers et le renforcement de la résilience des populations qui en dépendent ». Il conviendrait de noter que le projet Talaky Be fait partie des trois projets financés par l'AFD et dont les accords de financement viennent d'être signés entre l'agence et le gouvernement. Comme l'a fait savoir Rémy Rioux, Directeur général de l'AFD, « ces trois projets témoignent de la volonté de l'AFD d'inscrire son action du côté des autres, au bénéfice direct des populations, qu'elles soient rurales (PPRM, Talaky Be) ou urbaines (PADEVE 2). Ils sont fondés sur des logiques d'équilibre territorial, de co-construction de respect de l'environnement et des ressources naturelles. Ces projets illustrent enfin la démarche partenariale dans laquelle l'AFD s'inscrit résolument : avec Madagascar bien sûr, mais également avec la communauté internationale et les bailleurs de fonds comme l'Union européenne et la Banque Mondiale, avec lesquelles l'AFD est fière de collaborer ».