Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La FICR appelle à une intervention humanitaire urgente et coordonnée pour les déplacés

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) appelle à une intervention urgente et coordonnée pour soulager des familles déplacées en détresse autour de la ville de Goma (Nord-Kivu).

Pierre Kremer, directeur régional adjoint de la FICR a lancé cet appel à l'issue de sa visite, jeudi 29 février, à ces nouveaux déplacés.

« On a un paquet de problèmes de santé qui sont réellement importants et les besoins qui se sont multipliés et pour lesquels la réponse aujourd'hui n'est pas à la hauteur, on le sait. Et les ressources pour soutenir la réponse ne sont pas encore à la hauteur non plus. C'est-à-dire que nous de notre côté, on va véritablement essayer avec d'autres partenaires de voir dans quelle mesure on peut monter en puissance », a déclaré Pierre Kremer.

Il a déploré l'afflux de nouveaux déplacés autour de la ville de Goma.

De nouveaux camps des déplacés se sont formés.

Pour sa part, Marcel Mwamba, président provincial de la Croix-Rouge au Nord-Kivu, rapporte qu'à chaque visite sur les sites des déplacés, la misère est toujours la même :

« Il y a des innocents : des enfants, des femmes, des personnes de 3ieme âge qui souffrent, qui ont besoin de notre aide. Dès que vous arrivez à la porte des sites ou des camps, vous sentez qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous. Il y a la misère... »

Des abris, à l'aide alimentaire en passant par la santé, l'eau, la protection, tout est urgent pour ces nouveaux déplacés. Les besoins sont énormes.