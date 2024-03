Afrique Centrale: Les Notables Banyamulenge dénoncent le Rwanda !

Fixer l'opinion nationale et internationale sur les déclarations du Rwanda prétendant défendre la cause de la Communauté Banyamulenge en RDC

Les Banyamulenge n'ont mandaté aucun pays étranger à parler à leur place

Nous, notabilité et membres de la Communauté Banyamulenge, sommes fréquemment étonnés par les discours des autorités rwandaises sur les conflits internes en RDC notre pays qui, pour des raisons des intérêts qui leurs sont propres, tiennent à nous instrumentaliser aux fins de déstabiliser la RDC en utilisant le nom de notre Communauté, Banyamulenge.

Nous rejetons donc avec force pour la nième fois cette stratégie belliqueuse qui ne s'inscrit que dans la simple logique de jouer au pyromane et au sapeur-pompier dans les conflits internes à la RDC.

Nous sommes conscients que notre Communauté est victime d'un discours d'incitation à haine de type racial qui la vise régulièrement depuis les années 1980 par certains compatriotes y compris les personnalités politiques investies de pouvoirs publics et des groupes armés issus des communautés voisines aujourd'hui alliés aux milices étrangères soutenues par Kigali, notamment le Red Tabara burundais opérant dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga pour déraciner notre Communauté.

%

Notre lutte se résume aujourd'hui à résister par des dénonciations auprès des autorités légalement établies, contre toutes ces forces négatives armées ou politiques qui ont juré de nous effacer de la carte ethnique de la RDC, notre patrie, d'une part et de rechercher la paix avec tous les compatriotes épris de paix, d'autre part.

C'est à ce titre que nous manquons de mot approprié pour féliciter vivement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir consacré une partie de son briefing à la nation de ce 22/02/2024 mettant en garde, en des termes précis, le Rwanda pour instrumentalisation du nom des Banyamulenge et des Tutsi congolais dans sa guerre de déstabilisation de la RDC et à tous les petits malins congolais qui prêchent la haine en jouant exactement le jeu de l'ennemi. Les Banyamulenge meurent pour la République, j'en ai assez pour ce discours de discriminer cette population et donner l'occasion aux régimes barbares comme celui du Rwanda d'envahir le Congo", a martelé notre Chef de l'Etat. Ce message qui fonde la cohésion nationale contre les discours de haine doit être soutenu par tous les congolais.

Ceci étant, nous demandons au Rwanda de cesser son immixtion par effraction chaque fois depuis plusieurs années dans les conflits congolo-congolais. Les Banyamulenge n'ont mandaté aucun pays étranger, moins encore le Rwanda, à parler à sa place. Nous profitons donc de cette occasion à dénoncer l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda par le M23 interposé. Il sied donc de rappeler avec insistance que notre Communauté n'est ni de près ni de loin impliquée dans cette aventure guerrière qui déstabilise la partie Orientale de notre pays. Nous exprimons à cet effet, notre compassion aux milliers des familles déplacées internes et celles forcées à l'exil.

En ce qui concerne notre pays, nous demandons à notre Gouvernement une prise en charge totale de tous nos problèmes internes en général en mettant un accent particulier à l'Est.

Paradoxalement, il s'observe souvent un décalage entre les messages sans équivoque du Président de la République et Chef de l'Etat condamnant les discours d'incitation à la haine ethnique et les appels aux meurtres des Banyamulenge mais, nous regrettons de ce que les services de sécurité et de la justice n'en font pas autant comme s'ils s'opposaient aux instructions du Commandant Suprême des Forces de Défense et Sécurité. Par conséquent, les auteurs des discours de haine par ailleurs connus, devraient être poursuivis. Les arrestations basées sur le faciès doivent s'arrêter et les prisonniers victimes de ces pratiques malheureuses et éhontées à la République devraient être libres pour rencontrer les voeux du Chef de l'Etat et construire ensemble le Congo.

Notre Communauté s'est toujours résolument engagée dans la voie de la paix et de la cohabitation pacifique. En conséquence, elle demeure attachée aux seules Institutions de la République et plus particulièrement, au Président de la République et Chef de l'Etat dans sa détermination à renforcer la cohésion nationale et à protéger tous les congolais et Lui rendons nos hommages les plus déférents.

Fait ce 25 février 2024

Les Notables de la Communauté Banyamulenge à Kinshasa :