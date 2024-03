Madagascar: Trail UTCS - 5e Édition Huit nationalités se battent en ouverture de la saison

L'Office régional du tourisme d'Analamanga (Ortana) ouvre la saison 2024 des Trails à Madagascar, avec le celui d'Ambodirano. Il aura lieu le 9 mars, dans le district d'Atsimondrano. L'évènement marquera aussi la cinquième édition de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) de l'Imerina, explique Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'Ortana, lors d'un point de presse samedi, au jardin d'Antaninarenina.

Pas moins de trois cents trailers hommes et femmes confondus, issus de huit nationalités, se mesureront durant ce grand rendez-vous. Il y aura deux cent quarante-huit Malgaches, trente-trois Français et deux Belges, tandis que la Chine, l'Italie, l'Irlande, le Brésil et la Grande-Bretagne auront chacun un représentant.

Ce « Trail d'Ambodirano » se courra sur une distance de 31 km avec 1232 mètres de dénivelé positif. Il partira de Fenoarivo, au terrain de Benasandratra, pour arriver à Ambatofotsy. Alliant sport et tourisme, l'Ortana qui est un organisme sous la tutelle du ministère du Tourisme et de l'artisanat, profite de l'évènement pour promouvoir et développer le tourisme dans Analamanga, tout en faisant découvrir la région.

« Cet évènement est une occasion pour l'Ortana de débuter la célébration de son vingtième année d'existence. En tant que promoteur du tourisme dans la région Analamanga, l'évènement touchera vingt-et-une communes et deux cent soixante-dix-sept fokontany. Les résultats obtenus des coureurs entrent dans le classement international sur l'ITRA qui ouvre la voie vers l'UTMB (Ultra Trail de Mont Blanc) », confie Harimisa Razafinavalona.

La cote ITRA est l'indice de performance le plus connu en trail. Elle sert à établir le classement de référence en trail, mais aussi à comparer ses propres performances en trail. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour la sérénité des participants.

Le « Trail d'Ambodirano » permettra aux participants d'apprécier les plus belles vues d'Antananarivo et ses bassins versants, d'admirer ses hautes collines, et de réaliser une plongée historique dans les collines sacrées d'Ambohijoky, de Rafotsirabodo et d'Ampandrana-Ifandro.

Des trailers de renom comme Avotriniaina Tahirinirina Jeannot, Kenny Jo Raharison Raoto Andriamanambe et Niry Razanamalala seraient probablement au rendez-vous samedi.