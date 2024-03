Congo-Kinshasa: Départ à la retraite d'un cadre exceptionnel , OCC - Dr Etienne Tshimanga honore le Directeur Prosper Otokatoka !

Cela n'arrive pas toujours que le départ en retraite d'un Directeur réunisse beaucoup de hauts responsables d'une entreprise. Le départ du Directeur Prosper Otokatoka Cheick restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de l'Office Congolais de Contrôle. Le L'homme a été honoré par l'Office Congolais de Contrôle dans son ensembke, et plus spécialement par la Direction Provinciale de Kinshasa à l'occasion de son départ en retraite. Une cérémonie digne de son rang a été organisée au restaurant ZAMANI sur l'avenue de la Justice, à Gombe.

Le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo qui s'est invité à cette fête, n'a pas manqué de le signifier dans son speech. Il a stigmatisé le fait que depuis 18 mois qu'il est à la tête de cet office, c'est la première fois qu'il assistait à une telle mobilisation des cadres, bref à une fête organisée à l'occasion du départ en retraite d'un cadre de l'Office. Le Dr Etienne Tshimanga Mutombo qui s'exprimait à l'occasion de cette cérémonie, a tenu à vanter les qualités du Directeur Otokatoka Cheick. Beaucoup de hauts cadres sont partis sans tambours battants.

Mais, les retrouvailles autour de Prosper Otokatoka est un témoignage éloquent de la reconnaissance envers cet homme pour les bons et loyaux services rendus à l'Office Congolais de Contrôle. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », a indiqué le Dr Etienne Tshimanga. Le Président du Conseil d'Administration, l'Honorable Ndambo n'a pas non plus manqué de témoigner sur le parcours élogieux du Directeur Prosper Otokatoka. Le PCA Ndambo, dans son témoignage, a expliqué au parterre des invités et cadres qu'à son arrivée à l'OCC, Prosper avait trouvé l'office dans une situation très difficile. L'Office Congolais de Contrôle est une entreprise qui évolue dans le contexte du commerce international.

Quand les affaires marchent, l'Office respire, a indiqué le PCA. Profitant de l'occasion, l'Honorable Ndambo a relevé les mesures salvatrices qui avaient été prises par Le Directeur Otokatoka pour pallier aux difficultés que traversait l'entreprise. Il y a notamment une certaine grille que l'on a appelée : « Grille Otokatoka » qui réduisait à des proportions acceptables le taux de collation.

Cette grille est jusqu'aujourd'hui en vigueur ; l'achat de l'immeuble communément appelé « KIGALI » a été acheté durant son mandat. Le PCA Ndambo a terminé son mot en demandant aux cadres et agents présents dans la salle des fêtes de ZAMANI de prendre Prosper Otokatoka, un homme intègre et humble, comme exemple. L'organisateur de cette cérémonie, la Dirkin, par la bouche de son Chef de Direction Provinciale, Monsieur Pierre Ilunga a au nom de l'ensemble du personnel de la DIRKIN et à son nom propre, remercié toutes les personnes présentes à cette cérémonie.

Pierre Ilunga qui fut le plus proche collaborateur de Prosper Otokatoka n'a pas mâché les mots pour reconnaître la valeur de cet homme qui quitte tête haute l'Office Congolais de Contrôle. Il a souligné que c'est sous le mandat de Prosper (8 ans) que la DIrkin a retrouvé ses lettres de noblesse. Il a relevé plusieurs réalisations accomplies à la Direction Provinciale de Kinshasa : réaménagement des compartiments de l'immeuble « SILO » au profit de la division statistique dont une grande salle est en finition des travaux et sera dénommée « Salle Otokatoka » ; la construction de nouvelles installations hygiéniques ; l'achat des jeeps affectées à l'exploitation pour la mobilité des agents, etc.

Dans son mot de remerciement, le Directeur Prosper Otokatoka s'est dit très surprise car il ne s'attendait pas à une si grande cérémonie.

Il a remercié les organisateurs et la Direction Générale représentée par le Dr Etienne Tshimanga Mutombo. C'était l'occasion pour lui de présenter son cursus avant son atterrissage à l'Office Congolais de Contrôle. La cérémonie s'est terminée par la remise des cadeaux et un cocktail a été servi aux invités.