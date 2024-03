Congo-Kinshasa: Instituée depuis 2 ans, PTNTIC - L'intersyndicale réclame l'application de la nouvelle grille barémique de la prime permanente

Les agents, cadres et fonctionnaires du Secrétariat Général du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PTNTIC), exigent l'application dans la loi des finances budget 2024 de la nouvelle grille barémique de la prime permanente contresignée le 25 août 2022, et ce, dès la paie du mois d'avril de cette année. Ils ont décrié le non-respect de cette disposition, mercredi dernier, dans une déclaration de l'intersyndicale dudit ministère.

L'intersyndicale trouve inconcevable et injuste que le premier service générateur des recettes administratives, ne bénéficie pas d'un barème de prime pourtant approuvé il y a 2 ans alors qu'il lui est demandé par le gouvernement de produire plus de 360 milliards de francs congolais dans le budget 2024. En contrepartie du travail titanesque qui leur est confié, les agents du ministère des PTNTIC réclament une motivation pour améliorer leur vie sociale pour ainsi fournir un rendement meilleur.

Ils demandent au Ministre du Budget, Aimé Boji, de répondre à leurs préoccupations, eux qui estiment n'être utilisés que comme des «vaches à lait qu'on ne fait que traire sans entretien conséquent», alors qu'ils abattent un grand travail pour renflouer les caisses de l'Etat, qui ne sont utilisées que pour payer mieux d'autres services qui n'ont pas un rendement financier à la hauteur du secteur des télécommunications et TIC, vecteur de croissance économique pour le pays.

En cas de non application du barème du 25 août 2022, les agents du ministère chapeauté par Augustin Kibassa Maliba, ne tarderont pas de se ranger derrière leurs Organisations Syndicales Représentatives constituées en Intersyndicale, pour faire valoir leurs droits par les actions syndicales de grade envergure, et ce conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur en la matière, ont-ils indiqué dans cette déclaration signée par Kikalulu Yimbi Sébastien, président de l'Intersyndicale du Ministère des PTNTIC.