Congo-Kinshasa: Course au Gouvernorat de Kinshasa - Dan Kuba, une alternative et candidat de l'innovation

La course au gouvernorat de Kinshasa se veut rude. De tous les temps, la politique avait tracé le chemin pour la direction de la capitale qui est restée dans une situation de délabrement éhonté. Aujourd'hui, l'heure semble sonner pour s'affranchir de ce carcan politique. Un outsider et technocrate sans coloration politique sort des sentiers battus par des politiciens.

Le projet de société précède toujours l'action politique. Agir autrement, c'est mettre la charrue avant le boeuf. Malheureusement, c'est la situation de Kinshasa qui a connu à sa tête des politiciens qui ne visaient d'abord que le pouvoir et les idées pour le développement la capitale venait au fur et à mesure de l'évolution des choses. Conséquence: le désastre actuel de la capitale et ce, dans tous les secteurs. Le professeur Dan Kuba s'identifie comme l'homme de la rupture qui a commencé par poser le diagnostic de la ville de Kinshasa avant la thérapie à lui administrer

Les études des projections démographiques menées sonnent l'alerte selon lequel Kinshasa court un grand danger si les solutions idoines ne sont pas proposées. Avec un taux de croissance démographique de 4,8% l'an la ville pourrait atteindre, à ce rythme soutenu, une augmentation significative d'environ 30 millions d'habitants d'ici 2030.

Une telle croissance démographique pourrait présenter des défis en termes de planification urbaine, de fourniture de services de base tels que l'eau potable, l'assainissement, l'éducation et les soins de santé, le logement, l'insécurité avec le phénomène Kuluna, les embouteillages dans la ville, l'insécurité alimentaire car il voudrait nourrir près de 30 millions d'habitants ainsi que de création d'emplois pour une population en expansion.

%

Pour répondre à cette problématique, des politiques innovantes de développement urbain durable et des capitaux et investissements ciblés dans les infrastructures, l'aménagement, l'environnement et les services seront essentiels pour assurer une croissance démographique harmonieuse et bénéfique pour la ville et ses habitants.

Scientifique avéré

Il y a nécessité d'un leadership visionnaire. L'expérience de Dan Kuba comme scientifique, promoteur des projets de développement communautaire et consultant international en intelligence économique lui permettent d'adresser ces défis en présentant sa candidature comme gouverneur de la ville province de Kinshasa.

En tant que Professeur des universités, il est professeur et surtout, Recteur de l'Université Canadienne au Congo, Président du Conseil d'administration et Président du jury de l'école Doctorale et Centre de recherche appliquée de l'UCAC (UNIVERSITÉ CANADIENNE AU CONGO), il soutient que la création d'une mégalopole intégrant les villes environnantes telles que Bandundu, Kongo Central et Grand Kasaï pourrait être une initiative prometteuse pour favoriser le développement économique et social de la région. Ce projet pourrait impliquer une coopération interurbaine pour améliorer les infrastructures de transport, faciliter les échanges commerciaux, promouvoir l'emploi et encourager la collaboration dans des domaines tels que l'éducation, la santé et la culture.

En travaillant ensemble, ces villes pourraient exploiter pleinement leur potentiel économique et humain, tout en offrant une meilleure qualité de vie à leurs habitants. Cependant, une planification minutieuse et une coordination efficace entre les différentes autorités locales seraient essentielles pour assurer le succès et la durabilité de ce projet de mégalopole.

Comme chef d'entreprises, il est Directeur Général de l'Académie de Leadership, Directeur Général de l'Académie de Cyber Sécurité et des Écoles canadiennes de Kinshasa. Cette cumulative lui a permis de gagner une expérience de grande valeur dans l'enseignement Universitaire, la réflexion stratégique, Gestion et administration du programme de développement multisectoriel et l'administration de plusieurs Organisations Non-gouvernementales internationales. Et Dan Kuba de s'interroger en guise de conclusion : « Faut-il encore enfoncer la ville avec des choix politiques ubuesques ou s'inscrire dans la vision Thérapeutique pour extirper Kin du gouffre et arrêter son hémorragie? »