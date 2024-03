Madagascar: Volleyball / CC Zone 7 - TGV et SDO confirment face aux clubs des gendarmes

Double défaite en finale. Comme lors des derniers Jeux des Iles, les porte-fanions malgaches échouent en finale du 28e Championnat des clubs de la zone 7. L'équipe masculine comme celle féminine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) n'ont pas fait le poids face aux Réunionnais, samedi, au Palais des sports Mahamasina.

Chez les hommes, Tampon Gecko Volleyball (TGV) restent la bête noire des Gendarmes. Ce club tenant du titre a éliminé le club quadruple champion de la région en quarts de finale (3-2) l'an passé à Maurice, après l'avoir battu au bout du suspense en finale de l'édition 2020 en terre malgache. Samedi, TGV a arraché son cinquième titre en s'imposant 3 à 0 contre GNVB, dans le même Palais des sports. Les Réunionnais ont toujours mené au score. Ils ont remporté le premier set par 25/18, le deuxième par 25/19 et le dernier 25/23.

Les deux attaquants réunionnais, Lala be d'origine malgache et Maxime Guermeur, ont été intraitables durant toute la finale.

Plus expérimentés

C'est d'ailleurs Lala be qui a marqué le dernier point de la victoire de son équipe. « Nous avons gagné et je suis content. C'est le seul titre que je n'ai pas eu dans l'océan Indien. », souligne Ghislain Rivoharilala, meilleur joueur de la compétition.

%

«Nous étions presque parfaits. Gagner ici c'est encore plus beau. Nous nous sommes appuyés sur des joueurs d'expérience. Nous avons été solides, nous avons un mélange de jeunesse et d'expérience», se réjouit le joueur et attaquant du TGV, Maxime Guermeur.

«Les Réunionnais sont à notre portée, mais nous avons commis beaucoup trop de fautes directes, de mauvaises réceptions, des services ratés, inefficaces en contre et défense alors que les Réunionnais sont des techniciens. Nous étions forts physiquement, mais faibles mentalement», regrette le coach du GNVB, Honoré Razafinjatovo. Cosfa a lui aussi perdu en match de classement. Les Militaires se sont inclinés après tie-break 2 à 3 face au Saint-Denis Olympique.

Du côté des filles, SDO a confirmé, lui aussi, sa suprématie en finale face à GNVB qui en est à sa deuxième participation. SDO a battu GNVB en match de classement pour la troisième place de la précédente édition en 2023. Cette fois, le club champion de La Réunion a défait par 3 à 0 l'équipe championne nationale malgache. Le premier set a été à sens unique, 25/16. Les deux formations ont été dos à dos en deuxième set, 29/27 avant que les Gendarmes ne cèdent sans résistance le troisième set, 25/13.

En match de classement, les Seychelloises de l'Anse Royale complètent le podium après une nette victoire de 3 à 1 contre TGV.

Assemblée génerale extraordinaire

Profitant du passage des présidents des ligues qui viennent d'assister à la 28e édition du Championnat des clubs de la zone 7 dans la capitale, la Fédération malgache de volleyball (FMVB) a tenu une Assemblée générale extraordinaire hier, dans la salle de conférence du Palais des sports Mahamasina. « C'était une occasion pour nous d'amender certains articles dans nos statut et règlement intérieur. Nous avons abordé les procédures de mutation et de transfert», confie le secrétaire général de la Fédération, Fetison Hajatiana Raharinjoelina.

L'amendement attend la validation du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi que du Comité olympique malgache (COM), selon toujours le SG de la FMVB. Douze ligues régionales sur les seize affiliées à la Fédération ont participé à l'Assemblée générale extraordinaire dirigée par la nouvelle équipe, élue au mois d'octobre 2023. Des représentants du MJS et du COM ont assisté à la réunion.

La prochaine activité de la Fédération sera la Coupe de Madagascar dédiée aux jeunes U14 et U20, garçons et filles, programmée du 23 au 30 mars, durant les vacances de Pâques. «Une modification est probable concernant ces dates. Il faut que nous révisions et fixions une date mieux adaptée au calendrier scolaire», indique le secrétaire général de la FMVB.