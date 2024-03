Madagascar: Football / Amicaux - De nouveaux expatriés attendus en renfort

Le staff technique a dévoilé hier, quinze jours avant la fenêtre Fifa, la liste des trente-trois présélectionnés en vue des matches amicaux contre le Burundi, le Rwanda et le Botswana.

Liste élargie. Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a dévoilé hier, au siège de la Fédération malgache de football (FMF) à Isoraka, la liste des trente-trois présélectionnés en vue des matches amicaux durant la fenêtre Fifa, du 18 au 26 mars. Les Barea joueront contre trois équipes du continent, à savoir le Burundi, le Rwanda et le Botswana.

Vingt-deux d'entre eux sont des expatriés et les onze autres des locaux qui ont disputé des matches internationaux comme le championnat d'Afrique des nations, les deux premières journées éliminatoires à la Coupe du monde et les Jeux des Iles. Parmi les nouvelles recrues, il y a le défenseur droit du Stade Brestois 29 en Ligue 1, Kenny Lala. Brest est actuellement parmi les meilleurs clubs français, classé deuxième derrière le Paris Saint-Germain.

Le coach Rôrô a également appelé deux nouveaux gardiens de but, à savoir le coéquipier de Rayan Raveloson, le jeune portier de 24 ans, Sonny Laiton de l'AJ Auxerre, leader de la Ligue 2, et Teva Gardies du Paris FC, 12e en Ligue 2. Les deux autres sont le défenseur gauche du Stade Nyonnais en Challenge League en Suisse, Robin Busset, et le jeune Seha Sayha de l'Olympique de Marseille B, déjà en sélection U23. Le défenseur central du Budoni Calcio en série D en Italie, Louis Demoelon, et le milieu récupérateur du Siwft Hesperange en division nationale en Luxembourg, Clément Couturier, ont confirmé leur place en sélection après leur première apparition, lors des deux premières journées des éliminatoires à la Coupe du monde contre le Ghana et le Tchad en novembre.

Expérimentés

Parmi les anciens cadres habitués à la sélection, on peut citer Romain Metanire, défenseur du Spokane Velocity en USL One League aux États-Unis depuis quelques mois, Loïc Lapoussin, attaquant de l'Union Saint-Gilloise, leader intouchable de la Jupiler Pro League en Belgique, le milieu de l'AJ Auxerre, Rayan Raveloson, le milieu défensif du RCS Charleroi, Marco Ilaimaharitra.

Certains vont faire leur come-back pour ne citer que le médaillé d'or des Jeux des Iles, Fabien Boyer, défenseur central du JS Saint-Pierre et son coéquipier, le milieu récupérateur Ando Manoelantsoa, attaquant de l'Ohod en Arabie Saoudite, Carolus Andriamahitsinoro, le latéral gauche du Pau FC, Kenji Van Boto, et l'attaquant du club roumain du Dinamo Bukarest, Hakim Abdallah. Deux jeunes confirment également leur place en équipe nationale A, en l'occurrence l'attaquant du Saint-Michel United des Seychelles, El Hadary Raheriniaina, et Arnaud Randrinantenaina, capitaine de l'El Gouna FC en Égypte.

Le regroupement des locaux démarrera vers mardi. «Nous effectuerons deux séances par semaine et les joueurs seront libérés vers jeudi pour qu'ils puissent préparer les matches des compétitions en cours avec leur club respectif », explique le coach Roro. «La convocation devrait être envoyée ce 3 mars, quinze jours avant la fenêtre Fifa, au club respectif des expatriés», confie, pour sa part, le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa. La liste définitive de vingt-cinq retenus ne sera connue que le 18 mars.

Gardiens de but

1-Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus )

2-Sonny Laiton (AJ Auxerre France)

3-Teva Gardies (Paris FC France)

Défenseurs

4-Rado Niaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga)

5-Romain Metanire (Spokane Velocity États-Unis)

6-Kenny Lala (Stade Brestois 29 France)

7-Louis Demoelon (Budoni Calcio Italie)

8-Rajo Razafindrabearimianta (St-Denis Réunion)

9-Tantely Randrianiaina (Disciples FC)

10-Fabien Boyer (JS St-Pierre Réunion)

11-Tony Tandriamanampisoa (Elgeco Plus)

12-Andrianiaina Amourson (Fosa Juniors FC)

13-Tantely Avotriniaina Rabarijaona (CFFA)

14-Kenji Van Boto (Pau FC France)

15-Robin Busset (Stade Nyonnais Suisse)

Milieux

16-Ando Manoelantsoa (JS St-Pierre Réunion)

17-Marco Ilaimaharitra (RCS Charleroi Belgique)

18-Tiavina Rakotoarisoa (Fosa Juniors FC)

19-Rayan Raveloson (AJ Auxerre France)

20-Andy Rakotondrajoa (Disciples FC)

21-Clément Couturier (Swift Hesperange Luxembourg)

22-Romario Baggio Rakotoarisoa (Jeanne d'Arc Réunion)

23-Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

24-Rojolalaina Andriamanjato (St-Paul Réunion)

Attaquants

25-Loic Lapoussin (Union St-Gilloise Belgique)

26-Sayha Seha (Olympique de Marseille B France)

27-Toky Olivier Randriantsiferana (St-Paul Réunion)

28-Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC Égypte)

29-Hakim Abdallah (Dinamo Bukarest Roumanie)

30-Tendry Randrianarijaona (Disciples FC)

31-El Hadary Raheriniaina (St-Michel United Seychelles)

32-Carolus Andriamahitsinoro (Ohod Arabie Saoudite)

33-Jean Yvon Razafindrakoto (Elgeco Plus)

Coach: Romuald Rakotondrabe

Le Burundi, le Rwanda et le Botswana comme sparring

Trois pays à savoir le Burundi, le Rwanda et le Botswana ont accepté l'invitation de la Fédération malgache de football, pour les matches amicaux durant la fenêtre Fifa, entre le 18 et le 26 mars. Le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa, a montré à la presse, hier au siège de la FMF à Isoraka, les lettres officielles de ces fédérations. «Normalement, la Fifa autorise deux matches durant la fenêtre, mais nous allons voir quelle formule nous allons opter », souligne le patron du ballon rond malgache.

Cent neuvième au classement Fifa, Madagascar est largement au-dessus sur le papier par rapport à ces trois pays. Le mieux classé est le Rwanda, cent trente-troisième mondial. Les Guêpes rwandais ont disputé une phase finale de la Can et ont été éliminés au premier tour en 2004. Le Burundi occupe, quant à lui, la cent quarantième place mondiale. Les Hirondelles burundaises ont disputé la Can 2019 en Égypte et se sont fait éliminer en phase de groupes. Et le Botswana, cent quarante-sixième au classement Fifa enregistre également une seule participation à la Can. Ils ne sont pas allés au-delà de la phase de groupes en 2012.

Selon la règle dans une telle organisation de matches amicaux, le pays hôte prend en charge l'hébergement, la restauration et le transport local, tandis que les équipes invitées assurent, de leur côté, leurs frais de déplacement pour rejoindre le pays organisateur.

Quatre autres nations ont annoncé qu'ils ne peuvent pas honorer l'invitation de Madagascar.

« L'Afrique du Sud organise chez eux un tournoi, durant cette période. Le Cameroun, la République démocratique de Congo et la Zambie sont, quant à eux, déjà pris par d'autres matches amicaux car ils ont établi leur calendrier respectif bien à l'avance», explique le président de la FMF.