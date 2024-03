Madagascar: Projet Mionjo - Des équipements informatiques pour le Grand Sud

Faire du Sud une source de développement de Madagascar. Tel est l'un des objectifs de l'État en mettant en place le projet Mionjo. La semaine dernière, des équipements informatiques ont été remis aux autorités compétentes en vue de leur distribution aux communes locales dans le cadre du projet Mionjo. Des ordinateurs, des imprimantes, des panneaux solaires et divers autres équipements seront acheminés à partir de cette semaine. « L'ensemble de ces équipements représente une valeur totale de 6 milliards d'ariary et sera réparti entre toutes les communes», selon Saïd Ahmad Jaffar, un des coordonnateurs du projet.

En particulier, deux cent trente-cinq communes et quinze districts bénéficieront de ce vaste projet. Cela englobe également les régions Anôsy, Androy et Atsimo-Andrefana, confrontées aux graves répercussions du changement climatique ainsi qu'à des problèmes constants tels que la sécheresse et les défis du développement durable. Le projet Mionjo est une réponse durable pour le développement de cette zone. Chaque municipalité recevra sa part de ces équipements, aucune ne sera exclue. «Nous ne serions plus des régions sous-développées. Ces équipements faciliteront nos tâches et nous permettront de combler nos retards de développement», exprime avec confiance le Docteur Nahimaro Soja, gouverneur de la région Androy et représentant des trois régions bénéficiaires lors de la remise des dons.